Uz šlem, Košarac je Šmitu poslao dopis koji je naslovio kao "Pismo okupatoru".

- Tebi, koji si otelotvorenje političkog zla i loše namere prema mojoj otadžbini Republici Srpskoj i mom ponosnom srpskom narodu - naveo je Košarac i dodao:

- Uskoro ćeš otići iz ove zemlje, u koju si došao kao ilegalac bez dozvole za rad, sa namerom da okupiraš, da porobiš, da potčiniš.

Kroz vlastite neustavne i nedejtonske manipulacije uzurpirao si domaće institucije, devastirao demokratiju i dirigovao pravosudno-političkim progonom legalno i legitimno izabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, u nastojanju da oslabiš Republiku Srpsku i poništiš slobodnu volju srpskog naroda u BiH.

O tome koliko si zla prouzrokovao ovoj zemlji i svim njenim narodima, suvišno je trošiti reči. Verovatno ćeš i ti, kao onomad tvoji u Ningberškom procesu, reći da si "samo radio svoj posao". Rekao bih: "Neka ti je na obraz i čast, ali nećeš razumeti, jer si toga lišen". Kada kreneš, ponesi ovaj šlem, koji ti dostavljam. Ne zavaravaj se, nije to moj poklon tebi. Poklone dajemo dragim gostima. Ti to nisi - napisao ke Košarac.

Foto: D. Kujundžić

Košarac je u pismu pojasnio da je šlem ostavština Šmitovih predaka, koji su ubijali, kako je istakao, "ubijali moj narod u najmračnijem periodu ljudske civilizacije".

- Možda ćeš ovim šlemom upotpuniti porodičnu ili čak vlastitu kolekciju, budući da si poznat kao poštovalac tradicije nacističke vojske i Hitlerovih pilota.

Ako u Bavarskoj, Vestfaliji, Porajnju ili bilo kojoj drugoj nemačkoj pokrajini pronađeš ijedan delić uniforme srpskog vojnika, a nećeš, jer ih tamo nema, budi slobodan da nam ih vratiš - naveo je Košarac i dodao:

- Vreme je da odeš iz ove zemlje, u koju nikada nije trebalo da dođeš. Bez tebe, ova zemlja ima šansu. Bez tebe, ljudi u ovoj zemlji treba da odlučuju o svojoj sudbini. Ti i sve tvoje stane u jednu reč - promašaj - ukazao je Košarac i dodao:

- S dubokim prezirom, Staša Košarac.

