Pravoslavni vernici sutra obeležavaju praznik Svetog Arhangela Mihaila, koji važi za najstrožeg, ali i najpravednijeg.

Pred ovaj dan postoje molitve, a jako je važno moliti se tri dana, dan ranije, na dan praznika i dan posle. Arhangel Mihailo je onaj anđeo koji je svrgnuo Lucifera u borbi između dobra i zla, svetlosti i tame. Foto: M. Anđela, Vikipedija/javno vlasništvo

21. novembar - Ovo je dan svetog Arhangela Mihaila, te obavezno otiđite u crkvu i zapalite sveću. Molite se svom anđelu. Na ovaj dan tražite da vam se ispuni najdublja i najvažnija želja. Važno je da otvorite dušu i srce, da delite radosti i tugu i na kraju da se zahvalite. Nebo tokom celog ovog dana prima molitvu.

22. novembar - Tokom ovog dana zatražite od Arhangela Mihaila da vam pomogne sa teškoćama na poslu. Nije važno da li je u pitanju želja za većom platom, boljom pozicijom ili drugim poslom, svoju želju zamislite u periodu od 8.48 pa do 9.32 i pomolite se.

Na osnovu predanja, Arhangel Mihailo je kao nagradu od Boga dobio mogućnost da se dva puta godišnje spusti u pakao i oslobodi duše grešnika pružajući im počinak u nebeskom carstvu. Foto: SPC

Zbog toga je važno da na velikog sveca posetite crkvu, zatražite sreću i blagostanje, ali i dan kada je poželjno da učinite što više dobrih dela. Izbegavajte svađe, bes, negativnost.

Takođe, od Aranđelovdana pa do 28. novembar kada počinje Božićni post, oprostite svojim neprijateljima i očistite dušu.

