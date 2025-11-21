Policija navodi da se za jednog od osamnaestogodišnjaka sumnja da je 17. novembra u 21:50 sa još jednim osamnaestogodišnjakom došao do ograde oko Vjesnika na Slavonskoj aveniji. Mladići su zajedno preskočili ogradu, navodi policija, nakon čega su ušli u kompleks Vjesnika.

Zatim su, prema policijskim navodima, ušli u neboder Vjesnika sa maloletnikom, koji je verovatno tamo čekao, i popeli se na 15. sprat gde su ih čekala još dvojica maloletnika. Navodno su hteli da se popnu na krov, ali nisu mogli, prenosi Večernji list.

Jedan od osamnaestogodišnjaka je osumnjičen da je podmetnuo požar nakon što je upaljačem zapalio kartonsku kutiju napunjenu papirom. Drugi osamnaestogodišnjak je osumnjičen da je takođe zapalio papir iz kutije, a zatim ga bacio. To je, prema navodima policije, izazvalo brzo širenje požara na okolne prostorije, prouzrokujući veliku materijalnu štetu. Uzrok još nije utvrđen jer nije sproveden uviđaj na licu mesta.

Dvojica osamnaestogodišnjaka ispitana su u tužilaštvu, nakon čega su popodne izvedeni pred istražnog sudiju Županijskog suda u Zagrebu radi određivanja pritvora. Prema nezvaničnim informacijama, jedan od njih je izneo svoju odbranu i negirao krivicu, a njegov advokat Ivan Orešković nije želeo da daje izjave niti komentariše ceo slučaj. Foto: Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od uhapšenih mladića je učenik srednje škole u ​​Zagrebu i nije imao nikakvih problema sa zakonom. Još nije poznato da li je krivična istraga završena, ali je Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova, u četvrtak rekao da su među onima koji su pod istragom maloletnici, mlađi punoletnici i jedna devojka. Pojavile su se i neke, još uvek nepotvrđene informacije da se zapravo radi o nekoj vrsti takozvanog TikTok izazova, jer prema nezvaničnim informacijama, postoje grupe mladih ljudi koji ulaze u napuštene zgrade, snimaju ih, a zatim objavljuju na društvenim mrežama.

Istraga o zgradi Vjesnika još nije počela jer, prema rečima statičara, zgrada nije bezbedna.

Trenutno nije poznato da li će policija podneti optužnice protiv roditelja maloletnika i mladih punoletnika u vezi sa požarom u zgradi Vjesnika.

Takođe će biti zanimljivo videti da li će se istražiti potencijalna odgovornost onih koji su trebali da brinu o zgradi, a očigledno nisu. Ministar Branko Bačić je u četvrtak rekao da je zgrada imala upravnika, obezbeđenje i video nadzor. S obzirom na sve ovo, još je nejasnije kako je grupa mladih ljudi mogla da uđe u zgradu i da se neprimećeno šeta po njoj. Barem dok nije izbio požar.

