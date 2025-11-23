Atmosfera na planeti poslednjih godina je nikad napetija, pa čak i među zemljama u kojima nema neke drame.

Tako su Skandinavci prošle godine dobili čak i listu namirnica za slučaj rata, a Times of India objavljuje listu zemalja u koje se treba seliti ako želimo da nas zaobiđe „Treći svetski“…

Nije neko iznenađenje da su prilično daleke i nedostupne, posebno iz naših krajeva.

1.Antarktik

Iako nije država, Antarktik, najjužniji kontinent, ima obezbeđeno mesto na svim listama ovog tipa, zbog svoje ekstremne izolacije. Poznat po pejzažima koji oduzimaju dah i ledenim terenima, nije baš mesto koje bi mnogi zvali domom, ali ima i takvih – pročitajte priču lika koji je dao otkaz, ostavio sve i otišao na Antarktik. Foto: Profimedia

2.Fidži

Fidži je izolovana ostrvska država u prostranom Tihom okeanu, koja se drži mirne spoljne politike. Stanovništvo živi skromno, a njegove zelene šume, mineralni izvori i bogata ribarska područja čine Fidži privlačnim utočištem usred globalne neizvesnosti.

3.Island

Island je stalno na vrhu liste Globalnog indeksa mira. Sa obilnim rezervama slatke vode, obnovljivom energijom i morskim resursima, Island postiže samodovoljnost, tako da uopšte ne mora da se oslanja na druge zemlje za osnovne resurse. Uostalom, tamo se nalazi i najusamljenija kuća na svetu za koju se priča da je utočište u slučaju apokalipse.

4.Grenland

Dok Danska, kao deo Evropske unije i NATO-a, može biti na udaru u slučaju izbijanja rata u Evropi, Grenland, autonomna konstitutivna zemlja, ostaje strateški udaljen i politički nesvrstan. NJegovi udaljeni, planinski tereni čine ga povoljnom lokacijom za bekstvo od ostatka sveta. Foto: Profimedia

5.Novi Zeland

Novi Zeland, sa svojom stabilnom demokratijom i istorijom bez ratnih sukoba, predstavlja još jednu skrivenu i razvijenu naciju.

Sa plodnim zemljištem, čistom vodom i sposobnošću da proizvodi sopstvenu hranu, planinski tereni Novog Zelanda nude prirodna skloništa pred potencijalnom invazijom.

6.Butan

Okružen Himalajima, Butan pruža odlično utočište, ušuškan i sakriven od potencijalnih pretnji.

Sa posvećenošću spoljnoj nezavisnosti i pažljivim izbegavanjem diplomatskih zapleta, Butan svakako nije logična meta za invaziju.

7.Irska

Uprkos svojoj blizini potencijalnog sukoba u Engleskoj, Irska održava potpuno nezavisnu spoljnu politiku i uzdržava se od članstva u NATO-u.

Vojno je neutralna, tako da bi eventualni sukob mogao da je zaobiđe.

8.Švajcarska

Švajcarska, poznata po svojoj političkoj neutralnosti, ima planinski teren, bez izlaza na more i brojna nuklearna skloništa. Čak i ako bi tamo sletele nuklearne bombe, švajcarsko stanovništvo je dobro zaštićeno bunkerima i okruženo planinama, stvarajući odbranu od susednih zemalja.

Inače, Švajcarska baš želi da privuče nove stanovnike – plaća ljudima da se dosele, ali uz određene uslove. Foto: Profimedia

9.Indonezija

Uvrštavanje Indonezije na ovu listu proizilazi iz njene tradicionalno neutralne pozicije o globalnim političkim pitanjima, oličene u „slobodnoj i aktivnoj“ spoljnoj politici. Zemlja se fokusira na nezavisnu akciju u međunarodnim poslovima i posvećena je negovanju globalnog mira.

10.Tuvalu

Unutar ogromnih prostranstava Tihog okeana, Tuvalu je izuzetno povučena i politički nesvrstana nacija. Mala populacija i zanemarljivi resursi ne daju nikakav podsticaj velikim zemljama uključenim u svetski rat da ciljaju Tuvalu.

Jedinstveno samodovoljni, tamo proizvode sopstvenu hranu i potrepštine, obezbeđujući svoju nezavisnost i verovatnu izolaciju u ratnom scenariju.

Times of India