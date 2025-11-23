Indonezijski glavni grad DŽakarta postao je najnaseljenija prestonica sveta sa 42 miliona ljudi, prema novom izveštaju Ujedinjenih nacija (UN), javlja Anadolu.

Svet se brzo urbanizuje, a u gradovima sada živi 45 odsto svetske populacije od 8,2 milijarde, navodi se u izveštaju Odeljenja za ekonomska i socijalna pitanja UN o svetskim urbanističkim prilikama za 2025. godinu. Foto: Profimedia

Od 1950. godine, kada je samo 20 odsto od 2,5 milijardi ljudi sveta živelo u gradovima, urbano stanovništvo se više nego udvostručilo. Do 2050. godine, predviđa se da će se dve trećine globalnog rasta stanovništva odvijati u gradovima, a preostala trećina u manjim mestima.

Broj megagradova, urbanih područja sa 10 miliona ili više stanovnika, učetverostručio se sa osam u 1975. na 33 u 2025. godini. Više od polovine ovih 19 nalazi se u Aziji.

DŽakarta je sada najnaseljeniji grad na svetu, sa skoro 42 miliona stanovnika, a slede glavni grad Bangladeša, Daka, sa skoro 40 miliona, i glavni grad Japana, Tokio sa 33 miliona. Foto: Profimedia

Trenutna populacija Indonezije je 286 miliona, prema Vorldometerovoj obradi najnovijih podataka UN, pri čemu se ova jugoistočnoazijska nacija nalazi na 4. mestu na listi zemalja (i zavisnih područja) po broju stanovnika. Foto: Profimedia

Indonezija je 2019. godine saopštila da će preseliti svoj glavni grad u Nusantaru, novi grad koji je u izgradnji. Projekat vredan 32 milijarde dolara prvobitno je bio planiran za inauguraciju 2024. godine, a sada se kaže da će biti realizovan 2028. godine.