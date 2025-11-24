Predrag Gaga Antonijević, reditelj je iza koga stoje brojna uspešna ostvarenja, a najpoznatije je film o stradanju dece u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata "Dara iz Jasenovca".

Antonijević je sada otkrio detalje porodične tragedije, Gaga je naime rođenu sestru Katarinu izgubio 2018. godine, baš dok je snimao film "Zaspanka za vojnike".

Foto: V. Danilov

 

 

- Bila je na rođendanu kod prijatelja, kada je iznenada dobila moždani udar i izliv krvi u mozgu. Kažu mi da je pričala i samo je u pola rečenice pala. U njenom društvu sedelo je nekoliko lekara, ali joj nije bilo pomoći, umrla je na mestu. Zbog toga smo nakratko morali da prekinemo snimanje filma, da bih je sahranio. Imala je 55 godina. O njoj imam samo reči hvale. Predavala je engleski u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji i uvek je bila puna života - ispričao je Antonijević u ispovesti za Informer.

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" DŽabarija Parkera!
Sport

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" DŽabarija Parkera!

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Sport

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

Pročitajte još

NISAM SMEO DA SE "ROKNEM": Kako ga je droga dovela do ivice?

NISAM SMEO DA SE "ROKNEM": Kako ga je droga dovela do ivice?

12:11

"Bio sam potpuno nag, a Jelisaveta mi je pokucala na vrata"

"Bio sam potpuno nag, a Jelisaveta mi je pokucala na vrata"

11:35

TRAGEDIJA: Sestru je prodao za cipele, majku mu ubio pop

TRAGEDIJA: Sestru je prodao za cipele, majku mu ubio pop

15:32

REAGOVALA I POLICIJA: Glumac čak tri puta menjao prezime

REAGOVALA I POLICIJA: Glumac čak tri puta menjao prezime

10:47

#Gaga Antonijević #Predrag Gaga Antonijević #reditelj Gaga Antonijević #Gaga Antonijević sestra #VIP #reditelj
Komentari 1
МУШКАРАЦ ПРЕМИНУО У АВИОНУ ПРЕД СЛЕТАЊЕ У БЕОГРАД! Лекари могли само да констатују смрт

MUŠKARAC PREMINUO U AVIONU PRED SLETANJE U BEOGRAD! Lekari mogli samo da konstatuju smrt