Predrag Gaga Antonijević, reditelj je iza koga stoje brojna uspešna ostvarenja, a najpoznatije je film o stradanju dece u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata "Dara iz Jasenovca".

Antonijević je sada otkrio detalje porodične tragedije, Gaga je naime rođenu sestru Katarinu izgubio 2018. godine, baš dok je snimao film "Zaspanka za vojnike". Foto: V. Danilov

- Bila je na rođendanu kod prijatelja, kada je iznenada dobila moždani udar i izliv krvi u mozgu. Kažu mi da je pričala i samo je u pola rečenice pala. U njenom društvu sedelo je nekoliko lekara, ali joj nije bilo pomoći, umrla je na mestu. Zbog toga smo nakratko morali da prekinemo snimanje filma, da bih je sahranio. Imala je 55 godina. O njoj imam samo reči hvale. Predavala je engleski u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji i uvek je bila puna života - ispričao je Antonijević u ispovesti za Informer.