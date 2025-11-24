Pregovori o okončanju rat u Ukrajini su u punom jeku, ali je američki plan od 28 tačaka izazvao zabrinutost u Evropi. Kao rezultat toga, evropski partneri su odgovorili detaljnim kontrapredlogom koji značajno ublažava niz ključnih tačaka u korist Ukrajine, piše nemački Velt, dodajući da je Rojters video ceo dokument.

Treba napomenuti da je ranije procurio i poseban evropski plan za Ukrajinu od 24 tačke (možete ga pročitati na OVOM linku). Foto: Profimedia, Shutterstock

Prema evropskom predlogu, Kijev više ne bi bio obavezan da preda Rusiji teritorije koje još uvek kontroliše, a nema ni de fakto priznanja teritorija koje je,kako kažu, "okupirala Rusija". Štaviše, predlaže se ograničavanje veličine ukrajinskih oružanih snaga na 800.000 vojnika, umesto 600.000 kako je navedeno u američkom planu. Jedna od ključnih promena tiče se i zamrznute ruske državne imovine, koja bi bila odmrznuta tek nakon što Rusija isplati nadoknadu za ratnu štetu.

Posebno je značajno što je treća tačka američkog plana potpuno izbrisana. U njemu je navedeno:

"Od Rusije se očekuje da neće napadati svoje susede i da se NATO neće dalje širiti." Foto: Profimedia, Shutterstock

Evropska verzija takođe eksplicitno ne isključuje buduće pristupanje Ukrajine NATO niti podržava opštu amnestiju za ratne zločine. Rok za održavanje izbora u Ukrajini, koji je američki plan postavio na 100 dana, više se ne pominje; umesto toga, navodi se da bi trebalo da budu organizovani "što je pre moguć".

Trenutno nije poznato u kojoj meri su ove predložene izmene prihvaćene u američko-ukrajinskim razgovorima u Ženevi. Međutim, prema rečima američke vlade, postignut je "ogroman napredak" i Ukrajina je sada zadovoljna planom.

27 tačaka EU za okončanje rata u Ukrajini

1. Potvrđuje se suverenitet Ukrajine.

2. Zaključuje se sveobuhvatni i potpuni sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i NATO-a. Sve dvosmislenosti iz poslednjih 30 godina biće otklonjene.

3. (Briše se: 3. Očekuje se da Rusija neće napasti susedne zemlje i da se NATO neće dalje širiti.)

4. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, biće održan dijalog između Rusije i NATO-a kako bi se rešili svi bezbednosni problemi i stvorilo okruženje za deeskalaciju koje osigurava globalnu bezbednost i poboljšava mogućnosti umrežavanja i buduće ekonomske prilike. Foto: Shutterstock, Profimedia

5. Ukrajina će dobiti čvrste bezbednosne garancije.

6. Veličina ukrajinske vojske u mirnodopskim uslovima trebalo bi da bude ograničena na 800.000.

7. Pristupanje Ukrajine NATO-u zavisi od konsenzusa članica NATO-a, koji međutim ne postoji.

8. NATO izjavljuje spremnost da trajno ne stacionira trupe pod svojom komandom u Ukrajini u mirnodopskim uslovima.

9. Borbeni avioni NATO-a biće stacionirani u Poljskoj.

10. Garancija SAD koja odgovara članu 5 (obaveza NATO-a o međusobnoj pomoći, prim. aut.).

a. SAD dobijaju nadoknadu za garanciju.

b. Ako Ukrajina napadne Rusiju, gubi garanciju.

c. Ako Rusija napadne Ukrajinu, snažnim koordinisanim vojnim odgovorom, sve globalne sankcije se vraćaju i svako priznanje nove teritorije se povlači, kao i sve ostale pogodnosti iz ovog sporazuma.

11. Ukrajina se kvalifikuje za članstvo u EU i, dok se razmatra, dobija kratkoročni preferencijalni pristup evropskom tržištu. Foto: Profimedia, Shutterstock

12. Snažan paket globalnog oporavka za Ukrajinu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

a. Osnivanje Fonda za razvoj Ukrajine za ulaganje u industrije sa visokim rastom kao što su tehnologija, centri podataka i projekti veštačke inteligencije.

b. Sjedinjene Države će sarađivati sa Ukrajinom na zajedničkoj obnovi, proširenju, modernizaciji i upravljanju gasnom infrastrukturom Ukrajine, uključujući njene cevovode i skladišta.

c. Zajednički napori za obnovu ratom razorenih područja, kako bi se gradovi i stambena područja mogli obnoviti, rehabilitovati i modernizovati.

d. Razvoj infrastrukture.

e. Vađenje minerala i prirodnih resursa.

f. Svetska banka će sastaviti poseban finansijski paket za finansijsku podršku ovim naporima. Foto: Profimedia

13. Rusija bi trebalo postepeno da se reintegriše u svetsku ekonomiju.

a. Ublažavanje sankcija biće razmatrano i dogovoreno postepeno i od slučaja do slučaja.

b. Sjedinjene Države će zaključiti dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji kako bi unapredile međusobni razvoj u oblastima energetike, prirodnih resursa, infrastrukture, veštačke inteligencije, centara podataka, retkih zemalja, zajedničkih projekata na Arktiku i raznih drugih obostrano korisnih poslovnih mogućnosti.

c. Rusija će biti ponovo primljena u G8.

14. Ukrajina će biti u potpunosti obnovljena i finansijski nadoknađena, uključujući i zamrzavanje ruske državne imovine dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini. Foto: Shutterstock

15. Zajednička radna grupa za bezbednost biće osnovana uz učešće Sjedinjenih Država, Ukrajine, Rusije i Evropljana radi promocije i sprovođenja svih odredbi ovog sporazuma.

16. Rusija će pravno učvrstiti politiku neagresije prema Evropi i Ukrajini.

17. Sjedinjene Američke Države i Rusija se slažu da produže Sporazum o neširenju i kontroli nuklearnog oružja, uključujući i "Fair start" (Pošteni start).

18. Ukrajina izjavljuje spremnost da ostane država bez nuklearnog oružja u skladu sa Sporazumom o neširenju nuklearnog oružja.

19. Zaporoška nuklearna elektrana biće ponovo pokrenuta pod nadzorom MAAE, a proizvedena električna energija će se deliti podjednako (50:50) između Rusije i Ukrajine. Foto: Shutterstock

20. Ukrajina usvaja propise EU o verskoj toleranciji i zaštiti jezičkih manjina.

21. Teritorije: Ukrajina se obavezuje da neće vraćati svoje okupirane teritorije vojnim sredstvima. Pregovori o razmeni teritorija počinju na liniji kontakta.

22. Kada se postignu budući teritorijalni sporazumi, i Ruska Federacija i Ukrajina se obavezuju da neće menjati ove sporazume silom. U slučaju kršenja ove obaveze, sve bezbednosne garancije prestaju da važe.

23. Rusija se neće mešati u korišćenje Dnjepra od strane Ukrajine u komercijalne svrhe, a biće postignuti sporazumi koji će omogućiti nesmetan transport žita preko Crnog mora. Foto: Profimedia, Shutterstock

24. Biće osnovan humanitarni komitet radi rešavanja preostalih pitanja:

a. Svi preostali zarobljenici i tela biće razmenjeni po principu „svi za sve“.

b. Svi civilni zarobljenici i taoci, uključujući decu, biće vraćeni.

c. Biće organizovan program ponovnog spajanja porodica.

d. Biće preduzete mere za ublažavanje patnje žrtava sukoba.

25. Ukrajina će održati izbore što je pre moguće nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

26. Biće preduzete mere za ublažavanje patnje žrtava sukoba. Foto: Profimedia

27. Ovaj sporazum će biti pravno obavezujući. NJegovu primenu će pratiti i garantovati Savet za mir kojim predsedava predsednik Donald DŽ. Tramp. U slučaju kršenja, biće izrečene kazne.

28. Kada sve strane pristanu na ovaj memorandum, prekid vatre će stupiti na snagu čim se obe strane povuku na dogovorene tačke kako bi počele sa sprovođenjem sporazuma. Modaliteti prekida vatre, uključujući praćenje, biće dogovoreni između dve strane pod nadzorom SAD.