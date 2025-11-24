Ruski predsednik Vladimir Putin, u razgovoru sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, rekao je da mirovni plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini "u principu" može biti korišćen kao "osnova za konačno mirno rešenje".

U saopštenju, Kremlj je pojasnio da se Putinova procena odnosi na originalnu verziju američkog plana, za razliku od bilo kakvih ažuriranih verzija koje su kasnije razvijene u Ženevi uz evropski doprinos, prenosi Rojters.

- Vladimir Putin je napomenuo da su ovi predlozi, u verziji u kojoj smo ih pregledali, u skladu sa diskusijama na rusko-američkom samitu na Aljasci i, u principu, mogu biti korišćeni kao osnova za konačno mirno rešenje - saopštio je Kremlj, pozivajući se na sastanak između Putina i Donalda Trampa održan u avgustu.

Turski predsednik Erdogan rekao je Putinu da je Turska spremna da pomogne u uspostavljanju direktnog kontakta između Rusije i Ukrajine kako bi se postigao "pravedan i trajan mir", saopštila je njegova kancelarija. Turski lider je još jednom ponudio Istanbul kao moguće mesto za razgovore.

