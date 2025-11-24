Sveštenik Jovan Marjanac, koji služi u hramu Svete Trojice SPC u kanadskom gradu Kičineru, objavio je na društvenim mrežama priču o tome kako je na grobu hrvatskog ratnog zločinca, Ante Pavelića, u Madridu ostavio, kako kaže, "srpski kamen sa kapele Vukašina Šoškoćanina u Borovu".

NJegov post sa Fejsbuka prenosimo u celosti:

Srpski kamen na grobu Ante Pavelića

"Napisah neku riječ na engleskom o ovome… ali nije to to.

Ove jeseni provedoh par dana u Mirjaninom rodnom kraju – Borovu. I ne padne mi uopšte teško jer imam mojih Ozrenaca mnogo tamo… i dobrih prijatelja… tako da mi dođe kao posjeta mom rodnom kraju. A i tazbina mi dođe normalna.

Nešto me zaintrigira da odemo na groblje borovsko… ne nešto, već vijest sa TV-a da vlasti Hrvatske ruše spomen kapelu Vukašinu Šoškoćaninu, tragično utopljenom vođi srpskog otpora u jugoslovenskom građanskom ratu. I to, navodno, zato što smeta ćirilica. Uzgred da kažem da je on prethodno ekshumiran i sahranjen u jednom od manastira u Srbiji.

Kad su braća Hrvati srušili spomenik, nastavili su svoje ustašoidno orgijanje tako što su podigli groteskni oklop od metala da se ne može prići.

Pomolio sam se Bogu… i iz blata uzeo mali okrunjeni komad crvene pečene cigle od koje je bila sagrađena spomen kapela.

Zašto?

Nemam pojma… ali tako. I stavio u svoju ručnu tašnicu.

Nekoliko dana kasnije… putujem za Kanadu… preko Madrida. Imam slobodnog vremena. Foto: Profimedia

Nađem grob Ante Pavelića… iz radoznalosti… možda sa željom da mu pljunem na grob. Imao sam šta i vidjeti. Porodična grobnica Pavelića nalazi se na elitnom dijelu groblja unutar zidina rimokatoličkog samostana. Ispisana je pozlaćenim slovima, zato je Hrvati i zovu zlatna grobnica. Okićena je svježim cvijećem, molitvenim svijećama sa likom Hrista, grba Hajduka, i neizbježnog slova "U", sve sa bombom.

Obuzeo me bijes. Što bi rekli… huja.

Jer on je njima aktuelan. Najaktuelniji… samo šapuću.

Ali čine isto kao on.

Stavim ruku u torbicu da izvadim telefon kad onaj kerpić cigle srpske iz Borova. Foto: Profimedia

Nisam pljunuo na grob. Samo sam se nasmijao u sebi i taj kamenčić spustio u kamenu vazu na grobu. Nek’ ti smeta srpski kamen poglavniče… pogani izrode ljudstva.

Pravoslavlje je tako lijepo. Takav neki spokoj sam dobio. Bog neka ti oprosti… ako to može. Ja ne mogu sad. I miran sam sa tim.

A na kovčeg novoustaške države kojoj si ti praotac, a mržnja joj jedina žila kucavica, bacio sam svoj kamenčić… za Šošu… težak kao more krvi i suza nevine čeljadi.

Neka vam Bog oprosti. Ja ću mirno prkositi.

Svjedočiti.

I djecu svoju učiti."