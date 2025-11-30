Snimanja emisije Pinkove zvezde retko prođu bez tenzija među članovima žirija, a ovog puta ponovo je došlo do žestokog sukoba, i opet zbog Dragomira Despića Desingerice.

Reper je i ovog snimanja svojim ponašanjem izbacio iz takta Zoricu Brunclik, koja je već više puta napuštala studio zbog njegovih upadica i prekidanja.

Poznat po tome što se kolegama meša u komentarisanje i ne dozvoljava im da završe misao, Desingerica je nakon nastupa takmičarke Laure Samardžije rešio da siđe sa svog mesta i popne se na binu kako bi je komentarisao "iz prve ruke". Taj potez odmah je revoltiralo Zoricu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - počela je Zorica, vidno iritirana.

Dok je ona pokušavala da završi komentar, Desingerica je upadao u reč i ubacivao se upoređujući situacije iz Budve, što je dodatno podiglo tenziju u studiju.

Voditelji su pokušali da smire situaciju i zamolili Zoricu da nastavi, ali ona je odlučno odbila:

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

- Ja moram da opravdam svoj honorar koji je možda i veći od vašeg, znači moram da stojim ovde - odbrusio joj je Desingerica.

- Završila sam - poručila je Zorica.

BONUS VIDEO: