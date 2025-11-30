Voditelj Mladen Mijatović izazvao je pravu paniku među svojim pratiocima na Instagramu kada je objavio snimak u kojem simulira zdravsteni problem dok sedi u automobilu.

Na snimku se vidi kako Mladen ističe da se loše oseća: Foto: Printskrin Instagram/mmijatovic_official

- Molim vas za pomoć, vozio sam i iznenada osećam gušenje u grudima, ne mogu da dišem i trne mi leva ruka. Samo mi pomozite, ne osećam se dobro - rekao je, što je odmah izazvalo niz komentara zabrinutih fanova.

Međutim, pevač je ubrzo pojasnio da je u potpunosti dobro i da je snimak bio demonstracija funkcionisanja uređaja koji omogućava brzo dobijanje pomoći u hitnim situacijama.

- Samo sam hteo da pokažem kako uređaj radi i kako može pomoći ljudima u kritičnim trenucima - objasnio je Mladen, smirujući fanove koji su se zabrinuli za njegovo zdravlje.

