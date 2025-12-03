Rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini izjavila je danas da je tokom ispitivanja pred istražiteljima Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) pojasnila svoju poziciju u vezi sa osnivanjem Diplomatske akademije EU.

Takođe, ona je rekla da ima puno poverenje u pravosudni sistem da će postupke akademije "pravilno oceniti".

Mogerini je istakla da akademija tradicionalno primenjuje "najviše standarde integriteta i pravičnosti" i da nudi visokokvalitetno obrazovanje. Foto: I. Radulović

- Tri godine, Diplomatska akademija EU je svojim polaznicima nudila nastavu najvišeg kvaliteta. Imam puno poverenje u pravosudni sistem i uverena sam da će postupci Koledža biti provereni. Naravno, nastaviću da u potpunosti sarađujem sa vlastima - poručila je Mogerini, prenosi "Mesađero".

Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, koji se sumnjiče za moguće zloupotrebe, prevaru prilikom dodele javnih ugovora, kao i korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, protekle noći su pušteni da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo EPPO.

Ispitivanja je trajalo od u 14 sati do ponoći. U saopštenju se navodi da su sve tri pritvorene osobe zvanično obaveštene o optužbama protiv njih, a koje uključuju prevaru i korupciju u javnim nabavkama, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne.

Prema belgijskim zakonima, označavanje osumnjičenih znači da je istraga u toku i da osobe mogu dalje da se ispituju, ali da to ne podrazumeva krivicu.

Kako je EPPO saopštio osumnjičeni se smatraju nevinim dok istraga traje.

Ranije je saopšteno da su Mogerini i Sanino pritvoreni zbog sumnje da tenderski postupak iz 2021. i 2022. godine, povezan sa osnivanjem diplomatske akademije pri Koledžu Evrope, "nije bio pravilan". U operaciji sprovedenoj juče učestvovali su belgijska federalna policija, kancelarija EU za borbu protiv prevara (OLAF) i Evropsko javno tužilaštvo (EPPO), a prema rečima očevidaca oko 10 policajaca u civilu je ušlo u zgradu EEAS-a oko 7.30 časova.

(Kurir/Mesađero/Agencije)

BONUS VIDEO: