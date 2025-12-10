Jana Bjelica, glumica koja je osvojila srca publike širom regiona ulogom u seriji "Tvrđava", objavila je divne vesti – verila se u Madridu, a srećan trenutak podelila je i na Instagramu.

Na fotografiji koju je objavila, Jana i njen izabranik poziraju nasmejani ispred ogledala, dok se u prvom planu ističe njen prelepi verenički prsten.

Inače, njen verenik je Sava Pavlović, koji je uspešan u svetu biznisa i živi u Madridu.

Uloga u seriji "Tvrđava"

Mlada glumica progovorila je o svojoj novoj ulozi, kao i o samom snimanju serije "Tvrđava".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jana (@jana.bjelica)

 

- Kao glumci se uvek vratimo na tačku neznanja, za svaki novi projekat, ulogu, ekipu… Sve stvari kreću od dobrog scenarija i svi se onda trudimo da ga ne izneverimo. Desi se jedno kolektivno nadahnuće i na talasu toga smo radili. Mnogo vremena smo provodili svi zajedno, a pogotovo nas četvoro - rekla je Jana Bjelica za Telegraf.

Inače, Jana Bjelica i Jovan Jovanović su već u drugom projektu igrali brata i sestru, a sada su par, roditelji.

- Ostalo je još da igramo babu i dedu, i to je to, da zaokružimo - našalio se Jovan.

(Telegraf)

