Jana Bjelica, glumica koja je osvojila srca publike širom regiona ulogom u seriji "Tvrđava", objavila je divne vesti – verila se u Madridu, a srećan trenutak podelila je i na Instagramu.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Na fotografiji koju je objavila, Jana i njen izabranik poziraju nasmejani ispred ogledala, dok se u prvom planu ističe njen prelepi verenički prsten.

Inače, njen verenik je Sava Pavlović, koji je uspešan u svetu biznisa i živi u Madridu. Foto: Instagram printskrin/jana.bjelica

Uloga u seriji "Tvrđava"

Mlada glumica progovorila je o svojoj novoj ulozi, kao i o samom snimanju serije "Tvrđava".

- Kao glumci se uvek vratimo na tačku neznanja, za svaki novi projekat, ulogu, ekipu… Sve stvari kreću od dobrog scenarija i svi se onda trudimo da ga ne izneverimo. Desi se jedno kolektivno nadahnuće i na talasu toga smo radili. Mnogo vremena smo provodili svi zajedno, a pogotovo nas četvoro - rekla je Jana Bjelica za Telegraf.

Inače, Jana Bjelica i Jovan Jovanović su već u drugom projektu igrali brata i sestru, a sada su par, roditelji.

- Ostalo je još da igramo babu i dedu, i to je to, da zaokružimo - našalio se Jovan.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: