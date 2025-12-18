Papa Lav, prvi američki papa, imenovao je na tu funkciju relativno nepoznatog sveštenika iz Ilinoisa, biskupa Ronalda Hiksa, koji će sada voditi drugu najveću katoličku dijecezu u zemlji sa skoro 2,8 miliona vernika.

Dolan, nadbiskup NJujorka od 2009. godine i bivši predsednik Konferencije katoličkih biskupa SAD, ponudio je ostavku u februaru jer je navršio 75 godina, kako to zahteva kanonsko pravo. Kardinali često služe do obavezne starosti za penzionisanje od 80 godina.

Hiks (58) je predvodio katolike u DŽolijetu, sedištu okruga Vil, Ilinois, od 2020. godine. Prethodno je služio kao pomoćni biskup pod čikaškim kardinalom Blejzom Kupičem.

NJegova pozadina deli nekoliko sličnosti sa pozadinom pape Lava. Obojica su iz južnog dela Čikaga i proveli su godine kao misionari u Latinskoj Americi, Leo u Peruu, a Hiks u El Salvadoru. Hiks će stupiti na dužnost 6. februara, saopštila je NJujorška nadbiskupija.

Nagodbe sa žrtvama zlostavljanja

Gibson je rekao da Hiks podržava reformističku agendu pokojnog pape Franje, koji je nastojao da Crkvu učini inkluzivnijom, i da ga poštuju mnogi na suprotstavljenim stranama polarizovane Crkve.

Održao je jednu od molitvi na drugoj Trampovoj inauguraciji. Takođe je pohvalio desničarskog političkog aktivistu Čarlija Kirka kao „modernog Svetog Pavla“, što je izazvalo široke kritike katolika na internetu. Dolan, koji je poznat po svojoj društvenoj prirodi, čest je gost konzervativnog tok-šoua Foks i prijatelji i vodi svoju nedeljnu emisiju na Sirijus XM-ovom Katoličkom kanalu.

