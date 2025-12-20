Francuski predsednik Emanuel Makron neugodno se iznenadio kada je saznao da se na društvenim mrežama širi vest o navodnom državnom udaru u Francuskoj i to tek nakon što mu se javio zabrinuti afrički kolega. Kako je ispričao za regionalni list La Provence, kolega mu je poslao poruku uz pitanje šta se događa, zajedno sa linkom na video objavljen na Fejsbuku.

U spornom videu vidi se helikopter, vojnici, okupljena masa ljudi te navodna voditeljka vesti koja tvrdi da je u Francuskoj izveden državni udar, da ga je predvodio nepoznati pukovnik i da je Makron svrgnut s vlasti. No, kako se ubrzo pokazalo, video je u potpunosti lažan i napravljen pomoću veštačke inteligencije.

Nakon što je otkrio o čemu se radi, Makron je zatražio pomoć od Pharosa, francuskog službenog portala za prijavu nezakonitog internet sadržaja, kako bi se video uklonio sa Fejsbuka. Međutim, Meta je zahtev odbila uz obrazloženje da sadržaj ne krši njihova pravila. Makron je potom lično pokušao da izvrši pritisak, ali bez uspeha. Predsednik je otvoreno kritikovao takve platforme, poručivši da se „ruga demokratiji“ i da širenje ovakvih dezinformacija ugrožava javni prostor i političku stabilnost.

C’est donc cette vidéo générée par IA , évoquant un faux coup d’Etat , qui a fait réagir Macron au point qu’il a appelé les dirigeants de Meta France ? Il est fragile le poudré 🙄👎 pic.twitter.com/ek4ICzseKA — Sir Sean Sitges (@SitgesFranck) December 17, 2025

Kako navodi Euronjuz, iza videa stoji tinejdžer iz Burkine Faso koji vodi Fejsbuk profil naziva „Islam“, iako na njemu ne objavljuje verski sadržaj. Mladić zarađuje prodajom onlajn tečajeva o tome kako monetizovati sadržaj stvoren pomoću veštačke inteligencije. Video je za kratko vreme prikupio više od 12 miliona pregleda, a uklonjen je tek više od nedelju dana kasnije, posle političke i javne reakcije.

Euronjuzov tim za proveru činjenica pokušao je da stupi u kontakt sa autorom videa, ali bez uspeha. U nekim sličnim snimcima pojavljuju se i lažni AI voditelji sa mikrofonom koji nosi logo Radio France Internationale-a, dok pojedini videi imaju oznaku 'Sora', alata za generisanje realističnih videozapisa pomoću teksta, koji je razvila kompanija OpenAI.

