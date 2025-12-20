Takođe je napomenuo da su, uprkos teškoj zajedničkoj istoriji, Ukrajina i Poljska saveznice.

- Poljaci i Ukrajinci moraju jedni drugima pokazati maksimalno razumevanje i strpljenje. Neki Poljaci smatraju da njihovi napori nisu uvek u potpunosti cenjeni, dok neki Ukrajinci osećaju slabljenje proukrajinskog raspoloženja u Poljskoj. Imamo mnogo toga da objasnimo jedni drugima, uključujući i ono iz prošlosti - rekao je Tusk.

- Ali niko ne može da dovede u pitanje veliki zajednički interes dve ponosne nacije: nezavisnu Poljsku, nezavisnu Ukrajinu i bezbednu Evropu - rekao je Tusk na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Varšavi, prenosi Poljski radio.

Prema Tusku, nezavisnost obe države i evropska bezbednost su zajednički interesi Poljske i Ukrajine.

Foto: Depositphotos

 

- Ko je naš neprijatelj? Ko ugrožava ove vrednosti? Svi ​​to dobro znamo. Danas oni nose najveći teret zaštite od ove pretnje. Hvala vam - naglasio je poljski premijer.

Poljska i Ukrajina su bliski saveznici i Varšava podržava Kijev "svom snagom", rekao je Tusk i pozvao na strpljenje i međusobno razumevanje između dva suseda dok se rat sa Rusijom odugovlači.

Povodom odluke lidera EU na samitu u Briselu u četvrtak da Ukrajini omoguće kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, Tusk je rekao da će kredit na kraju biti otplaćen iz ruske zamrznute imovine.

Foto: Profimedia

 

- Agresor je taj koji mora da plati za sve, za sve gubitke - rekao je poljski premijer. On je ocenio da Ukrajina sada ima "jače karte" od Rusije i izrazio zadovoljstvo što je Evropa ispunila svoje obaveze prema Kijevu.

Takođe je lično pohvalio Zelenskog, nazvavši ga "herojem ne samo Ukrajine, već i ovde u Poljskoj".

Tusk je rekao da Poljska i Ukrajina "dele vitalni zajednički interes", ali je priznao da su se poslednjih meseci pojavile tenzije.

