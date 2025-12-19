Putin je govorio o raznim temama, od sankcija NIS-u do rata u Ukrajini, a dotakao se i moguće blokade Kalinjingrada, ruske ruske eksklave koja se nalazi između Poljske na jugu i Litvanije na severu i istoku.

- Ukoliko bude postojala pretnja, mi ćemo je otkloniti, to svi treba da shvate - rekao je Putin na temu moguće blokade Kalinjingrada.

Ruski predsednik je kazao da u takvoj situaciji postoji opasnost od velikog sukoba.

- Nadam se da se to neće desiti, to bi izazvalo neviđenu eskalaciju sukoba - rekao je on.

Nakon jasnog stava, Putin je izneo nešto umereniji zaključak i pružio ruku Evropi?

Kako ističe, ako bi EU ekonomski sarađivala sa Moskvom, zajedno bi premašili SAD.

Rusija je četvrta po paritetu kupovne moći, podsetio je predsednik, dok je Velika Britanija tek sedma ili osma. Međutim, ako bi EU sarađivala sa Moskvom, ukupna brojka bi premašila onu SAD, što bi bilo korisno za sve strane, primetio je Putin.

Podsetimo, Putin jednom godišnje održava "Direktnu liniju", a prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine".

