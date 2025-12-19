Predsednik Rusije se u jednom trenutku dotakao i pitanja Naftne industrije Srbije.

Novinar Željko Šain ga je pitao da prokomentariše sankcije NIS-u.

- Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje - rekao je Putin tokom velike konferencije.

On je dodao da se pritisak sa Zapada, putem sankcija, nastavlja, i da je to demonstracija politike moći.

- Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte - rekao je Vladimir Putin.

Foto: RIA Novosti printskrin

Ipak, ono što je mnogima promaklo u obaćanju uživo jeste velika mapa koja je stajala iza ruskog predsednika.

Na njoj su prikazani Krim i četiri ukrajinske oblasti kao deo Rusije, i može se zaključiti da je ovo Putinova poruka i Ukrajini i Zapadu. Foto: Tanjug/AP

Skaj njuz primećuje da se, kada se pogleda njena krajnje leva strana, shvata da tu nije prikazan samo Krim, već se uz poluostrvo koje je pripojeno 2014. nalaze i četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva anektirala 2022. - Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska.

Britanska televizija navodi da ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali da to nije sprečilo Putina da ih prikaže kao ruske. Foto: Tanjug/AP

Rusija nije započela rat u Ukrajini i ne odbacuje mirovne pregovore

Odgovarajući na pitanje novinara Enbi-si-ja, Putin je naglasio da Rusija nije započela ovaj rat, već da su Zapad i Kijev prevarili Rusiju u okviru Minskih sporazuma. Tramp ulaže značajne napore da reši sukob u Ukrajini. Na sastanku na Aljasci, Moskva je u suštini pristala na predlog američkog lidera.

Rusija ne odbacuje mirovne pregovore; lopta je u potpunosti u dvorištu naših zapadnih partnera, naglasio je Putin.

Putin: Nije korektno reći da odbijamo Trampa

Na pitanje novinara američke televizije NBC da li će se osećati odgovornim za ono što će se desiti u ratu u Ukrajini naredne godine ukoliko Moskva odbije mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, Putin je rekao da je "nekorektno i neosnovano reći da nešto odbijamo".

- Kada sam došao u Enkoridž (samit na Aljasci), na sastanak sa Trampom, rekao sam da su pred nama složena rešenja - kazao je Putin.

On je podsetio da Rusija nije pokrenula taj rat, već su Zapad i Kijev prevarili Rusiju u okviru sporazuma iz Minska.

Putin je ocenio da Tramp preduzima ogromne napore u cilju rešenja ukrajinskog sukoba. Foto: Profimedia

Skaj njuz prenosi da je Putin je kritikovao nastojanja EU da iskoristi zamrznuta ruska sredstva za finansiranje Ukrajine da "krađa nije prava definicija za tako nešto".

- Krađa se radi u tajnosti... a to se čini otvoreno - kazao je Putin.

Lideri EU postigli su noćas dogovor o zajmu Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra bez korišćenja zamrznute ruske imovine, nakon jučerašnje žestoke debate u Briselu.

Putin je rekao da će zbog napora EU da finansira neprijatelja Moskve biti "ozbiljnih posledica" i uporedio zemlje koje ciljaju rusku zamrznutu imovinu sa "lopovima".

- To je pljačka... a posledice po lopove su veoma ozbiljne - poručio je predsednik Rusije.

Putin je naveo da će njegova zemlja braniti svoje interese, pre svega na sudovima. Foto: Tanjug/AP

- Šta god da ukradu i kako god da to urade, jednom će morati sve to da vrate - kazao je on.

Rusiji je uspelo da balansira budžet

Putin je naglasio da je najvažnije što je Rusiji uspelo da balansira budžet, pri čemu kvalitet balansiranja odgovara nivou iz 2021. godine. On je istakao da je to važan pokazatelj stabilnosti ekonomije i finansijskog sistema zemlje.

On je dodao da će to omogućiti ostvarivanje različitih ciljeva u okviru nacionalnih projekata, zadovoljavanje potreba vojne sfere i slično.

- Sve ovo zajedno daje osnovu da se govori o stabilnosti ekonomije - zaključio je predsednik.

