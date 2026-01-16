Gostujući u podkastu Kejti Miler, supruge Stivena Milera, zamenika upravitelja Kancelarije predsednika SAD, Kenedi Junior je na pitanje o tome ko ima „najrasipničkije“ prehrambene navike bez oklevanja imenovao Trampa.

„Zanimljiva stvar kod predsednika jeste to što jede zaista lošu hranu – Mekdonalds, KFC, bombone i dijetalnu Kolu“, izjavio je Kenedi Junior u podkastu objavljenom u utorak, dodavši uz smeh kako mu nije jasno kako je predsednik uopšte živ. Prema njegovim rečima, Tramp pije dijetalnu Kolu neprestano, a putovanje sa njim ostavlja utisak da se predsednik „ceo dan pumpa otrovom“.

Kenedi Junior je pojasnio kako se ove navike prvenstveno odnose na vreme kada je predsednik na putu. Prema ministrovim rečima, Tramp mu je objasnio da brzu hranu velikih korporacija jede isključivo tokom putovanja jer im veruje i ne želi da rizikuje bolest dok je izvan Vašingtona. Nasuprot tome, dok boravi u Beloj kući ili u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago, predsednik se hrani kvalitetno.

Uprkos lošem izboru namirnica na putu, Kenedy Junior je naglasio kako je Trampovo opšte zdravstveno stanje neverovatno, istakavši da predsednik ima „konstituciju božanstva“. U prilog tome, ministar je naveo kako je dr Mehmet Oz, koji upravlja saveznim programima zdravstvenog osiguranja za starije osobe i građane sa niskim primanjima – pregledao Trampov medicinski karton i ustvrdio da predsednik ima izuzetno visoke nivoe testosterona za osobu stariju od 70 godina. Sam dr Oz kasnije je za medije potvrdio kako je Tramp kognitivno izuzetno oštar te da vlada vrlo složenim temama.

‘Savršeno zdravlje‘

Pitanje zdravlja Donalda Trampa, koji je sa 79 godina najstarija osoba na dužnosti predsednika SAD, ostaje predmet stalnih rasprava, pogotovo u kontekstu njegove izdržljivosti, objavio je NJuzvik. Foto: Profimedia

Sam Tramp aktivno promoviše sliku o svom besprekornom stanju. Na društvenoj mreži Truth Social nedavno je objavio kako su lekari Bele kuće potvrdili njegovo „savršeno zdravlje“ te da je po treći put zaredom „rasturio“ kognitivne testove. Uz to, javno je zagovarao da bi svi kandidati za predsednika trebalo da budu zakonski prisiljeni na takve testove kako bi se izbeglo da zemlju vode „nesposobni ljudi“.

NJen lični lekar, dr Šon Barbabela, opisao je predsednikovo zdravlje kao „izvrsno“, dok je analiza klinike Mejo procenila da je Trampova „srčana starost“ 65 godina, što je znatno mlađe od njegove hroniloške starosti. Foto: Profimedia

Iako lično odgovara na medijska nagađanja – poput onih o modricama na rukama koje pripisuje režimu uzimanja aspirina i lakšim povredama tokom rukovanja – Tramp nastavlja da projektuje sliku nepokolebljive snage. Bela kuća to redovno naglašava kroz izjave sekretarke za štampu Kerolin Livit, koja tvrdi da predsednik svakodnevno pokazuje energiju koja nadilazi bilo kog njegovog prethodnika, čime se sistematski odbacuju sumnje u uticaj nezdrave prehrane na njegove radne sposobnosti.

