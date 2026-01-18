"Sledeća velika stvar biće Kanada. Kanada je sledeća Ukrajina jer ne može da brani svoju severnu arktičku granicu, a Kina će doći i uzeti svoj deo“, rekao je Banon, bivši glavni strateg Bele kuće.

"Oni to ne mogu da odbrane i Tramp će snažno nastupiti prema Kanadi", dodao je on prenosi Dejli Mejl.

Tokom svog prvog mandata, Tramp je formirao radnu grupu za Arktik, koja je produbila njegovo razumevanje geostrateškog značaja Grenlanda i istakla zabrinutost zbog ranjivosti Kanade na Arktiku. Foto: Profimedia

Predsednik je već dugo zabrinut zbog kineskih aktivnosti na Arktiku, naročito nakon što su se Kinezi 2018. godine opisali kao "država bliska Arktiku", rekli su bivši zvaničnici Bele kuće. Kanada takođe produbljuje veze sa Kinom, što preti da poremeti postojeći odnos sa Sjedinjenim Državama.

Kanadski premijer Mark Karni izazvao je zabrinutost u SAD kada je prvi put posetio Kinu posle skoro jedne decenije i opisao kineskog predsednika Si Đinpinga i Kinu kao "strateške partnere".

"Verujem da napredak koji smo ostvarili i partnerstvo koje smo izgradili dobro postavljaju temelje za novi svetski poredak", rekao je Karni.

Steve Bannon reveals why Canada is the 'next Ukraine' as he details Trump's real motivations behind taking Greenland and his 'Donroe Doctrine' https://t.co/hB8PQE9hJm — Daily Mail (@DailyMail) January 16, 2026

Karni je takođe stao na stranu Danske i NATO saveznika u vezi sa interesovanjem predsednika Trampa za prisvajanje Grenlanda, navodeći novinarima da je predsednik Si "pronašao veliko podudaranje stavova" kada je reč o američkim interesima na tom ostrvu.

Karnijevi komentari su svakako izazvali zabrinutost u Trampovoj administraciji, budući da predsednik SAD ostaje poznato sumnjičav prema stranim aktivnostima u Zapadnoj hemisferi.

Tramp je signalizirao da novoprobuđena želja za sticanjem Grenlanda više ima veze sa držanjem Rusije i Kine podalje od strateški važnog regiona. Foto: Profimedia, Depositphotos

Nakon što je neviđena operacija u Venecueli dovela do hvatanja i hapšenja venecuelanskog diktatora Nikolasa Madura, svet ozbiljno shvata Trampovo uvažavanje Monroove doktrine.

"Moronova doktrina je velika stvar, ali mi smo je mnogo, zaista mnogo prevazišli. Sada je zovu Donroova doktrina", rekao je predsednik novinarima na konferenciji za novinare nakon završetka misije.

Monroovu doktrinu staru 200 godina izneo je predsednik DŽejms Monro zajedno sa svojim ministrom rata DŽonom C. Kalhunom i državnim sekretarom DŽonom Kvinsijem Adamsom, koji su radili na potvrđivanju pozicije Amerike na zapadnoj hemisferi. Foto: Profimedia

"Bilo je veoma važno, ali smo zaboravili na to. Više to ne zaboravljamo", rekao je Tramp novinarima nakon misije u Venecueli. "Prema našoj novoj strategiji nacionalne bezbednosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi nikada više neće biti dovedena u pitanje".

Podsećamo, pre nekoliko meseci Tramp je tokom trgovinskih pregovora sa Kanadom izneo ideju da severni sused SAD postane 51. američka savezna država, što je naišlo na oštre komentare iz Kanade.

BONUS VIDEO: