Posle duge i teške bolesti, preminuo Miroslav Mika Aleksić, filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca".

Aleksić je već dugo bio bolestan, zbog čega se nije pojavljivao na suđenjima.

Uz njega je do samog kraja bila njegova supruga Biljana Mašić (61), profesorka Fakulteta dramskih umetnosti.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Muža je podržava od početka, a to je činila i tokom njegovog višemesečnog boravka u pritvoru, ali i kada je počelo suđenje.

Pročitajte još

Otišla sam pod Ostrog, preminula je dok sam se molila za nju

Otišla sam pod Ostrog, preminula je dok sam se molila za nju

21:06

KAKO JE MILŠA OTKRILA DA IMA KARCINOM? "Idite na vreme!"

KAKO JE MILŠA OTKRILA DA IMA KARCINOM? "Idite na vreme!"

18:45

KAĆA ŽIVKOVIĆ O DRUGOJ TRUDNOĆI: Volela bih da dobijem ćerku

KAĆA ŽIVKOVIĆ O DRUGOJ TRUDNOĆI: Volela bih da dobijem ćerku

18:03

"ZANEMARILA JE DECU" Zašto je Zahar ostavio Gocu Lazarević?

"ZANEMARILA JE DECU" Zašto je Zahar ostavio Gocu Lazarević?

16:04

- Viđala sam ga u pritvoru, ali drugačije je kad ga vidite sa maskom i kroz staklo, a drugačije uživo. Mnogo je smršao, ali je živ, lucidan, razgovorljiv - izjavila je Biljana Mašić ranije, kada je Miroslav Mika Aleksić stigao kući.

Podsetimo, Mika Aleksić bio je optužen za silovanje i polno uznemiravanje sedam polaznica škole "Stvar srca".

(Srbija Danas)

"MENE BI BILO SRAMOTA!" Dejan Stanković o pripremama FK Crvena zvezda, kilaži i masnoći igrača, ko ga je zapanjio i šta neće da moli Delije!
Sport

"MENE BI BILO SRAMOTA!" Dejan Stanković o pripremama FK Crvena zvezda, kilaži i masnoći igrača, ko ga je zapanjio i šta neće da moli Delije!

CRNA GORA URADILA ONO ŠTO SRBIJA NIJE USPELA: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu
Sport

CRNA GORA URADILA ONO ŠTO SRBIJA NIJE USPELA: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu

BONUS VIDEO:

#Miroslav Mika Aleksić #umro Miroslav Mika Aleksić #preminuo Miroslav Mika Aleksić #Miroslav Mika Aleksić smrt #Miroslav Mika Aleksić žena #Miroslav Mika Aleksić supruga
Komentari 0
ВУЧИЋА ОЧЕКУЈЕ ВИШЕ ОД 60 РАЗЛИЧИТИХ СУСРЕТА: Почиње Светски економски форум у Давосу - У фокусу геополитика и економски раст

VUČIĆA OČEKUJE VIŠE OD 60 RAZLIČITIH SUSRETA: Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu - U fokusu geopolitika i ekonomski rast