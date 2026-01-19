Posle duge i teške bolesti, preminuo Miroslav Mika Aleksić, filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca".

Aleksić je već dugo bio bolestan, zbog čega se nije pojavljivao na suđenjima.

Uz njega je do samog kraja bila njegova supruga Biljana Mašić (61), profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Muža je podržava od početka, a to je činila i tokom njegovog višemesečnog boravka u pritvoru, ali i kada je počelo suđenje.

- Viđala sam ga u pritvoru, ali drugačije je kad ga vidite sa maskom i kroz staklo, a drugačije uživo. Mnogo je smršao, ali je živ, lucidan, razgovorljiv - izjavila je Biljana Mašić ranije, kada je Miroslav Mika Aleksić stigao kući.

Podsetimo, Mika Aleksić bio je optužen za silovanje i polno uznemiravanje sedam polaznica škole "Stvar srca".

(Srbija Danas)

