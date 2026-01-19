Novogodišnji koncert grupe Bijelo dugme na Kopaoniku prekinut je u najluđoj noći zbog nezgode na bini, kada je klavijaturista Ognjan Ogi Radivojević pao i povredio glavu, što je izazvalo opšti metež i šok među publikom. 

Kako prenosi izvor sa lica mesta, Goran Bregović i Bijelo dugme napravili su sjajnu atmosferu pred prepunim auditorijumom, a karta se tražila više.

Bio je to njihov prvi zajednički nastup na ovoj planini, a energija publike bila je na vrhuncu, sve dok nije došlo do incidenta tokom izvođenja jedne od pesama. 

- Goran Bregović i Bijelo dugme zaista su napravili sjajnu atmosferu u najluđoj noći na Kopu. Sve je bilo krcato, tražila se karta više. Oni su tad prvi put zajedno nastupali na ovoj planini i svi su bili više nego raspoloženi. Ipak, u jednom trenutku nastao je haos i opšti metež na bini, zbog čega je nastup hitno prekinut. Tokom izvođenja jedne pesme Ogi Radivojević doživeo je strašnu nezgodu u kojoj je ozbiljno povredio glavu. Imao je dosta sreće jer je sve moglo da se završi s mnogo ozbiljnijim posledicama, pa čak i tragično. NJemu se u jednom momentu zamantalo u glavi i smračilo pred očima. Kako je posegnuo za peškirom da se obriše, on se sapleo o kablove na bini i pao. Nekoliko sekundi je tako nepomično ležao. Muzika je odmah prestala, a šokirani Brega i ostali su odmah pritrčali da mu pomognu - priča sagovornik, pa nastavlja:

 - Napravljena je hitna pauza. Ogija su odmah odveli u bekstejdž i stavili mu led ispod oka. Svi su bili za to da se odmah pozove Hitna pomoć. Međutim, Radivojević je to odbio i posle kraće pauze, kad je malo došao k sebi, kao pravi profesionalac, on i ostali su ponovo izašli na binu i nastavili koncert kao da se ništa nije desilo. Gostima u prvim redovima ipak nije bilo svejedno, pa su neki od šoka odmah otišli u svoje sobe i više se nisu vraćali. Verujte, to je toliko izgledalo dramatično da je prosto neverovatno da nije imao teže povrede. NJima ovaj doček sigurno neće ostati u najlepšem sećanju - zaključio je sagovornik.

(Kurir)

