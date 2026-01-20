Novinarka i glumica Anita Lazić rođena je 1980. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, ali ipak nije odolela ljubavi prema filmu, pa je, kao i njeni roditelji, rešila da upliva u svet glume.

Snežana i Anita veoma su bliske i dobro se slažu, a lepota koju je ćerka nasledila od majke više je nego očigledna. Međutim, njihov idiličan odnos jednom je bio doveden u pitanje, kada je Anita bila tinejdžerka, a Snežana na samom vrhuncu karijere i popularnosti.

- Veoma mi je smetalo što se moja majka skidala pred kamerama, pa često zbog toga nisam mogla da idem u školu - istakla je Anita u jednom gostovanju.

Anita je kao mlađa imala dve veće uloge u serijama "Seljaci" i "Zvezdara", a nakon toga je rešila da se vrati svom pozivu, pa je započela novinarsku karijeru.

