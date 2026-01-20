Mira Adanja Polak 22. avgusta prošle godine proslavila je svoj 83. rođendan. To je, naravno, neće sprečiti da nastavi da radi, putuje, donosi ekskluzivne priče iz svih krajeva sveta.
U dugoj i bogatoj karijeri intervjuisala je na stotine ličnosti, "zavirila" u najskrivenije kutke njihovog života, ali privatnost nikada nije delila sa širokim auditorijumom.
Međutim, tokom gostovanja u jednoj emisiji otvoreno je govorila o ličnim žrtvama koje je podnosila kako bi mogla da radi intervjue i reportaže koje su je profesionalno ispunjavale.
Poznata po saradnji sa nekim od najznačajnijih ličnosti ovog i prošlog veka, Mira Adanja Polak je na pitanje voditelja da li je tačno da je prodavala porodične antikvitete kako bi finansirala svoj rad, bez ulepšavanja odgovorila bez imalo zadrške.
Pročitajte još
- Roditeljske kuće mislite? Od 1992. godine nije ostalo ništa da se proda. Uglavnom sam sve što je moglo da se proda prodala sam, da bih mogla da otputujem i uradim ono što me interesuje. Vidite, kada imate mogućnost da nešto snimite, vi nemate vremena da čekate neki potpis ili da neko odluči, dođe i složi. Vi tada sedate na avion, odlazite i to uradite. Posle toga sedite, montirate i razmišljate kako ćete da napravite kvalitetan prilog - rekla je Mira Adanja Polak pre nekoliko godina.
Rođena je u jevrejskoj porodici Adanja. Otac Solomon bio je hirurg-urolog, pukovnik JNA i profesor na Vojnomedicinskoj akademiji, dok je majka Katarina bila istoričar umetnosti.
- Detinjstvo sam provela u Bulevaru JNA broj 2, sa sestrom Gordanom i bratom Đorđem i najvažnije od svega bilo je to što smo imali dvorište - opisala je legendarna novinarka svoje odrastanje.
- Moji roditelji uvek su imali vremena za svoju decu. Bili su strogi ako to podrazumeva da se tačno zna kad je ručak, kad se ide u krevet, do kog doba uveče devojka iz dobre kuće može da ostane na zabavi. Patrijarhalno sam vaspitavana čemu sam stalno pružala otpor.
- Gordana i Đorđe i dan-danas imaju običaj da kažu kako njih niko nije vaspitavao, već su samo gledali "kako tata i mama vaspitavaju Miru" - ispričala je jednom prilikom.
Đorđe Adanja danas živi i radi u Torontu. Specijalista je urologije i član Svetskog udruženja urologa. Objavio je brojne stručne radove iz te oblasti i aktivno učestvuje na međunarodnim kongresima.
(Hello)