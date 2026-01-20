Mira Adanja Polak 22. avgusta prošle godine proslavila je svoj 83. rođendan. To je, naravno, neće sprečiti da nastavi da radi, putuje, donosi ekskluzivne priče iz svih krajeva sveta.

U dugoj i bogatoj karijeri intervjuisala je na stotine ličnosti, "zavirila" u najskrivenije kutke njihovog života, ali privatnost nikada nije delila sa širokim auditorijumom.

Međutim, tokom gostovanja u jednoj emisiji otvoreno je govorila o ličnim žrtvama koje je podnosila kako bi mogla da radi intervjue i reportaže koje su je profesionalno ispunjavale. Foto: Mateja Stanisavljević/ATA images

Poznata po saradnji sa nekim od najznačajnijih ličnosti ovog i prošlog veka, Mira Adanja Polak je na pitanje voditelja da li je tačno da je prodavala porodične antikvitete kako bi finansirala svoj rad, bez ulepšavanja odgovorila bez imalo zadrške.

- Roditeljske kuće mislite? Od 1992. godine nije ostalo ništa da se proda. Uglavnom sam sve što je moglo da se proda prodala sam, da bih mogla da otputujem i uradim ono što me interesuje. Vidite, kada imate mogućnost da nešto snimite, vi nemate vremena da čekate neki potpis ili da neko odluči, dođe i složi. Vi tada sedate na avion, odlazite i to uradite. Posle toga sedite, montirate i razmišljate kako ćete da napravite kvalitetan prilog - rekla je Mira Adanja Polak pre nekoliko godina. Foto: Milena Anđela

Rođena je u jevrejskoj porodici Adanja. Otac Solomon bio je hirurg-urolog, pukovnik JNA i profesor na Vojnomedicinskoj akademiji, dok je majka Katarina bila istoričar umetnosti.

- Detinjstvo sam provela u Bulevaru JNA broj 2, sa sestrom Gordanom i bratom Đorđem i najvažnije od svega bilo je to što smo imali dvorište - opisala je legendarna novinarka svoje odrastanje.

- Moji roditelji uvek su imali vremena za svoju decu. Bili su strogi ako to podrazumeva da se tačno zna kad je ručak, kad se ide u krevet, do kog doba uveče devojka iz dobre kuće može da ostane na zabavi. Patrijarhalno sam vaspitavana čemu sam stalno pružala otpor.

- Gordana i Đorđe i dan-danas imaju običaj da kažu kako njih niko nije vaspitavao, već su samo gledali "kako tata i mama vaspitavaju Miru" - ispričala je jednom prilikom.

Đorđe Adanja danas živi i radi u Torontu. Specijalista je urologije i član Svetskog udruženja urologa. Objavio je brojne stručne radove iz te oblasti i aktivno učestvuje na međunarodnim kongresima.

