Jelena Jovičić 2021. godine prošla je kroz drugi razvod, o čemu je otvoreno govorila.

- Javili su se nemiri i pitanja na koja nisam umela da pronađem odgovore. Kada se to dogodi, čovek treba sam sa sobom da porazgovara i da bude vrlo iskren, da kaže sebi da li želi da tako nastavi ili da nešto menja. Iskreno, isprva nisam bila svesna šta mi to ne prija, samo sam znala da to više nije to - pričala je Jelena svojevremeno.

- Sećam se, bio je Sveti Jovan, bila sam sama i posle tog unutrašnjeg dijaloga zaključila sam da dalje treba da nastavim sama. Oboje smo osećali neko nezadovoljstvo, nijedno od nas se očigledno nije više osećalo dobro. Odluku nisam donela stihijski, sazrevala je godinama. Čak smo poslednje leto proveli zajedno na moru s decom, da bih posle toga uvidela da je razvod najbolje rešenje - otkrila je glumica. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Najteže mi je bilo da deci objasnim da ne želim više da živim tako i da oni shvate da nas dvoje nismo dobar primer, jer su oni deca. Ne znaju oni šta mi osećamo. Mislim da je brak roditelja deci primer da i oni kasnije svoje zajednice grade delimično po ugledu na taj model. Nisam želela da imaju pogrešnu sliku o odnosu partnera - rekla je Jelena.

- Deci je naš rastanak u početku teško pao, naravno, svako dete bi volelo da njegovi otac i majka ostanu zajedno. Sin iz prvog braka Mateja je već veliki, ima 13 godina i mogla sam da mu objasnim, dok je ćerka to teže podnela jer je reč o njenom tati - otkrila je ona tada za domaće medije.

(Alo)

