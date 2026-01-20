Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića sa kojim i živi, sinoć je priveden nakon što je saobraćajna policija prilikom rutinske kontrole utvrdila da je vozio pod nedozvoljenim supstancama. On je noć proveo u pritvoru, a nakon zadržavanja u stanici usledile su dalje procedure.

Kos je potom sproveden u nadležno tužilaštvo, gde će dati iskaz povodom okolnosti pod kojima je došlo do incidenta. Očekuje se da nadležni organi nakon saslušanja donesu odluku o daljim koracima u ovom slučaju, prenosi "Kurir". Foto: ATA images/A. Ahel

Kako piše "Republika" Aleksandar Kos je Čedin najbolji prijatelj, a ono što javnost malo zna jeste da se Kos od ranije nalazio u društvu poznatih ličnosti. On je inače sestrić pevačice Mire Škorić i dugo je bio njen PR. Kada je pevačica jednom prilikom nastupala u rijalitiju "Parovi", Aleksandar je došao sa njom u dobro poznatu vilu, pa ga je javnost i tada videla.

Kako su pisali mediji, Aleksandar Miri nije samo obavljao menadžerski posao, već joj je bio i velika pomoć u kući.

Inače, on je diplomirani komunikolog, menadžer i stručnjak za odnose sa javnošću, a sarađivao je i sa Anom Bekutom sa kojom je i danas u odličnim odnosima.

On je često u društvu Čedomira Jovanovića, a oni svoje dnevne aktivnosti dele na mrežama sa pratiocima. Tako da slobodno vreme obično provode kuvajući i obilazeći beogradske pijace.

BONUS VIDEO: