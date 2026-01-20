Samo dan posle odlaska velike Senke Veletanlić, preminula je još jedna pevačka diva ovih prostora, Beti Đorđević (80).

Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina. 

Velika umetnica i legenda srpske džez scene preživela je najveću bol koju jedno ljudsko biće može da oseti - izgubila je sina jedinca.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

NJena životna priča, iako ispunjena muzičkim uspesima, zauvek je obeležena tragedijom koja ju je zadesila 2013. godine.

Te godine, njen sin, tada 47-godišnji muškarac, iznenada je preminuo od srčanog udara. Bio je jedino dete koje je imala. Vest o njegovoj smrti ostavila je javnost u šoku, a Beti - u tišini bez povratka.

- Mog sina više nema. Umro je od srca. Moj dom je sada groblje. Gde god da krenem, vraćam se samo njemu, rekla je Beti u jednom od retkih javnih obraćanja nakon tragedije.

