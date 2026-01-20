"Mislim da bi Britanija trebalo da se zove jednostavno Britanija jer je 'Velika Britanija' jedini primer zemlje koja u nazivu ima pridev 'Velika'", rekao je Lavrov novinarima govoreći o kolonijalizmu posle komentara o Grenlandu.
Dodao je kako je postojao još jedan primer zemlje koja se nazivala "velikom" - "Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska DŽamahirija", a vodio ju je Moamer el Gadafi, ali da "ona više ne postoji."
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske obično se na ruskom naziva "Velikobritanija" ili Velika Britanija.
Neprijatelj broj jedan
Dok Sjedinjene Države pod Donaldom Trampom nastoje da obnove veze sa Moskvom i posreduju u miru između Rusije i Ukrajine, Britaniji je dodeljen status javnog neprijatelja broj jedan za Rusiju.
Na ruskoj državnoj televiziji je "Perfidni Albion", izraz koji često koriste voditelji vesti, prikazan kao spletkama sklona globalna obaveštajna sila koja se meša u sve iza kulisa od Vašingtona do Irana u dvoličnom pokušaju potkopavanja ruskih interesa širom sveta.
Reč je o pogrdnom nazivu za Veliku Britaniju koji potiče iz Francuske 18. veka, a popularizovala ga je njemačka propaganda za vreme I svetskog, u cilju isticanja dvoličnosti i neprijateljstva Britanije.
S druge strane, Britanija tvrdi da je Rusija pretnja Evropi. Usred rata u Ukrajini, Rusija i zapad više su se puta međusobno optuživali za to da vode špijunske kampanje takvog intenziteta kakav nije viđen od najgorih razdoblja hladnoga rata.