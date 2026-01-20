"Mislim da bi Britanija trebalo da se zove jednostavno Britanija jer je 'Velika Britanija' jedini primer zemlje koja u nazivu ima pridev 'Velika'", rekao je Lavrov novinarima govoreći o kolonijalizmu posle komentara o Grenlandu.

Dodao je kako je postojao još jedan primer zemlje koja se nazivala "velikom" - "Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska DŽamahirija", a vodio ju je Moamer el Gadafi, ali da "ona više ne postoji."

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske obično se na ruskom naziva "Velikobritanija" ili Velika Britanija.

Neprijatelj broj jedan

Dok Sjedinjene Države pod Donaldom Trampom nastoje da obnove veze sa Moskvom i posreduju u miru između Rusije i Ukrajine, Britaniji je dodeljen status javnog neprijatelja broj jedan za Rusiju. Foto: Profimedia

Na ruskoj državnoj televiziji je "Perfidni Albion", izraz koji često koriste voditelji vesti, prikazan kao spletkama sklona globalna obaveštajna sila koja se meša u sve iza kulisa od Vašingtona do Irana u dvoličnom pokušaju potkopavanja ruskih interesa širom sveta.

Reč je o pogrdnom nazivu za Veliku Britaniju koji potiče iz Francuske 18. veka, a popularizovala ga je njemačka propaganda za vreme I svetskog, u cilju isticanja dvoličnosti i neprijateljstva Britanije.

S druge strane, Britanija tvrdi da je Rusija pretnja Evropi. Usred rata u Ukrajini, Rusija i zapad više su se puta međusobno optuživali za to da vode špijunske kampanje takvog intenziteta kakav nije viđen od najgorih razdoblja hladnoga rata.

