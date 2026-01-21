Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan poznata je po britkom jeziku. Književnica se ne libi da govori na najrazličitije teme, ali iskrena je i kada je njen ljubavni život u pitanju.

Naime, prvi muž Vedrane Rudan bio je nasilan, a jednom prilikom osvrnula se na težak period koji je prošla sa njim.

- Prvi muškarac koji je ispunjavao estetske kriterijume, ramena tolika, bokovi ovoliki, kosa takva, osmeh očaravajući, oči takve, e, ti si taj. Foto: Milena Anđela

Signale druge nisam želela da vidim. Moj prvi muž je bio moj tata, samo u drugom obliku i mnogo gori, mnogo perfidniji, mnogo lukaviji.

Jedan dan pljuska, drugi buket cveća, sigurni psihopata. Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer danas te prebije, a sutra ti donese buket cveća i kaže ti: "Nemoj me provocirati, pa će biti sve u redu" - otkrila je o prvom mužu Vedrana Rudan svojevremeno.

Kasnije je ispričala da je dok je još bila u braku upoznala mlađeg advokata sa kojim je imala aferu, zbog čega se razvela. Ipak, ni u tom braku nije bila srećna.

Vedrana Rudan danas je u srećnom braku sa osam godina mlađim advokatom LJubišom Drageljević sa kojim živi u Rijeci, u kući staroj 400 godina.

- LJubiša me je naučio toleranciji. Promenio me nabolje - rekla je, a jednom prilikom je otkrila i kako su se upoznali.

- Zaljubili smo se u jednoj prodavnici u Ulici Matije Gupca. On je sebi kupovao ljubičaste cipele, a ja sam gledala u ljubičastu torbu. "Super je torba", rekao je. Godinama me niko ne vidi. Oduševila sam se.

"Tvoje su cipele ludilo, koja slučajnost, iste su boje kao moja torba." "Najbolje bi bilo da ih i ti kupiš, pa da hodamo kroz život istim korakom."

- Kapirate? Koja dobra baza. Pa, da hodamo kroz život istim korakom. Otišli smo kod njega na piće, ostalo je istorija.

BONUS VIDEO: