Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan poznata je po britkom jeziku. Književnica se ne libi da govori na najrazličitije teme, ali iskrena je i kada je njen ljubavni život u pitanju.

Naime, prvi muž Vedrane Rudan bio je nasilan, a jednom prilikom osvrnula se na težak period koji je prošla sa njim.

- Prvi muškarac koji je ispunjavao estetske kriterijume, ramena tolika, bokovi ovoliki, kosa takva, osmeh očaravajući, oči takve, e, ti si taj.

Foto: Milena Anđela

 

 

Signale druge nisam želela da vidim. Moj prvi muž je bio moj tata, samo u drugom obliku i mnogo gori, mnogo perfidniji, mnogo lukaviji. 

Pročitajte još

MILI IMAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Pao sa motora, teške povrede!

MILI IMAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Pao sa motora, teške povrede!

11:25

IZMIŠLJATE AFERE I TRAČEVE! Brutalna objava Anastasije (FOTO)

IZMIŠLJATE AFERE I TRAČEVE! Brutalna objava Anastasije (FOTO)

10:28

"OTIŠLA JE TIHO, U SNU..." Emotivna objava voditeljke RTS-a

"OTIŠLA JE TIHO, U SNU..." Emotivna objava voditeljke RTS-a

09:10

NAŠA GLUMICA SE RAZVELA PO DRUGI PUT: "Najteže je bilo deci"

NAŠA GLUMICA SE RAZVELA PO DRUGI PUT: "Najteže je bilo deci"

08:37

Jedan dan pljuska, drugi buket cveća, sigurni psihopata. Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer danas te prebije, a sutra ti donese buket cveća i kaže ti: "Nemoj me provocirati, pa će biti sve u redu" - otkrila je o prvom mužu Vedrana Rudan svojevremeno.

Kasnije je ispričala da je dok je još bila u braku upoznala mlađeg advokata sa kojim je imala aferu, zbog čega se razvela. Ipak, ni u tom braku nije bila srećna.

Vedrana Rudan danas je u srećnom braku sa osam godina mlađim advokatom LJubišom Drageljević sa kojim živi u Rijeci, u kući staroj 400 godina.

- LJubiša me je naučio toleranciji. Promenio me nabolje - rekla je, a jednom prilikom je otkrila i kako su se upoznali.

- Zaljubili smo se u jednoj prodavnici u Ulici Matije Gupca. On je sebi kupovao ljubičaste cipele, a ja sam gledala u ljubičastu torbu. "Super je torba", rekao je. Godinama me niko ne vidi. Oduševila sam se.

"Tvoje su cipele ludilo, koja slučajnost, iste su boje kao moja torba." "Najbolje bi bilo da ih i ti kupiš, pa da hodamo kroz život istim korakom."

- Kapirate? Koja dobra baza. Pa, da hodamo kroz život istim korakom. Otišli smo kod njega na piće, ostalo je istorija.

"DOGAĐAJI IZMIČU KONTROLI“ "Blumberg" analizira - Evropa bi mogla da „žrtvuje“ Grenland kako bi umirila Trampa
Planeta

"DOGAĐAJI IZMIČU KONTROLI“ "Blumberg" analizira - Evropa bi mogla da „žrtvuje“ Grenland kako bi umirila Trampa

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Sport

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

BONUS VIDEO:

#Vedrana Rudan #spisateljica Vedrana Rudan #Vedrana Rudan bivši muž #Vedrana Rudan zlostavljanje #VIP
Komentari 0
ЛОШЕ ВЕСТИ ИЗ МЕЛБУРНА! Новак Ђоковић игра у термину који никако није желео

LOŠE VESTI IZ MELBURNA! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo