Telo 29-godišnje manekenke Pamele Đenini, koju je u oktobru prošle godine u Milanu ubio njen bivši partner Đanluka Sonćin, oskrnavljeno je na groblju Stroca, mestu u provinciji Bergamo gde je rođena i odrasla. Prema pisanju italijanskih medija, telo je obezglavljeno.

Sve je otkriveno u ponedeljak, kada je kovčeg trebalo da bude premešten iz grobnice u porodičnu kapelu. Radnici su primetili da nešto nije u redu, šrafovi su bili labavi, a na ivicama je bilo silikona. Kada su otvorili kovčeg, pronašli su telo bez glave. Foto: Društvene mreže

Državno tužilaštvo Bergama pokrenulo je istragu. Sumnja se na krivična dela skrnavljenja tela i krađe dela tela, za koja italijanski zakon predviđa kaznu od dve do sedam godina zatvora, a duže ako je zločin počinjen na groblju.

Ubica pokušao samoubistvo

Pamela Đenini je izbodena na smrt u svom stanu u milanskom okrugu Gorla. Tog dana, prema istražiteljima, definitivno je okončala vezu sa Sonćinom, 23-godišnjim muškarcem iz pokrajine Bijela koji je prethodno bio uhapšen zbog prevare u vezi sa luksuznim automobilima, a imao je i prijave o nasilju.

Veza je počela u martu 2024. godine, a Sonćino je ubrzo pokazao nasilno i posesivno ponašanje. Nakon ubistva, Sonćino je pokušao samoubistvo, ali je preživeo. Optužen je za ubistvo sa predumišljajem, okrutnost i nasilje u partnerskoj vezi, kao i za praćenje.

— Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) March 27, 2026

Komšije su pozvale policiju 14. oktobra zbog vrištanja koja su dolazila iz stana.

- Čula sam njene vriske, bili su zaista zastrašujući. Tražila je pomoć. Živela je na drugom spratu, ja živim u prizemlju. Komšija preko puta je pokušao da joj pomogne. Policija je stigla skoro odmah i razvalila vrata - rekla je komšinica.

- NJene poslednje reči su bile "molim te". Ponovila ih je pet puta - dodala je komšinica.

U pokušaju da pobegne, Pamela je pozvala svog bivšeg dečka, koji je alarmirao policiju. Ali kada je policija provalila u stan, bilo je prekasno. Ona je već bila mrtva, dok je napadač sebi naneo nesmrtonosne povrede istim nožem.

Serija nasilnih incidenata

Ubistvu je prethodila serija nasilnih incidenata. U septembru 2024. godine, u Červiji, Sonćin joj je slomio prst na ruci. Pamela je potom pobegla i otišla kod prijatelja u Bergamo, a sledećeg dana je potražila pomoć u bolnici u Serijateu, gde joj je dijagnostikovan prelom.

Rekla je da ju je partner pretukao, ali nije podnela prijavu. Uprkos intervencijama karabinjera, slučaj nije stigao do tužilaštava u Bergamu i Raveni, tako da nisu aktivirane zaštitne mere. Foto: Društvene mreže Đanluka Sonćin

- Nakon što je započela ovu vezu, Pamela je počela da se distancira od svih. Počeli smo da brinemo, a u maju mi je ispričala neke čudne situacije. Na primer, njegovi prijatelji su mu govorili: "Đanluka, nemoj da povređuješ Pamelu, nemoj da je tučeš, ona je dobra." Gledala ih je u neverici - rekao je njen bivši dečko Frančesko Dolči.

Dodao je da ju je Sonćin pratio, pretio joj i kontrolisao.

- Živela je noćnu moru. Čak nije htela ni da kaže neke stvari od stida. Rekla mi je da je sa psihopatom. On je dugo planirao šta će da uradi, preteći da će ubiti nju, njenu majku, njenu porodicu, njenu trudnu sestru - istakao je.

"Policija je brzo stigla, ali nisu mogli da spreče zločin"

Prema njegovim rečima, nasilje je eskaliralo mesecima.

- Na Elbi je pokušao da je baci sa terase. Nakon toga je počeo da nosi oružje. Usledili su udarci pesnicama, šamari bez razloga, udarci nogama u zube. Izvinio se, ali to je bila samo eskalacija - primetio je. Foto: Društvene mreže

- Te večeri me je pozvala, rekla je "upomoć, lud je, napravio je kopiju ključeva, plašim se". Rekla mi je da pozovem policiju. Brzo su stigli, ali nisu mogli da spreče ovaj zločin - rekao je Dolči.

Dodao je da je Pamela pokušavala da zaštiti svoju porodicu jer im je Sonćin pretio.

- Bila je svesna opasnosti, želela je da pobegne i sve je isplanirala, ali nije uspela. On je bio brži - zaključio je.

(Indeks)

BONUS VIDEO: