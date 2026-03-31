Moć reči je neverovatna. Ako su jake, mogu da ubiju. Mogu i da leče, da otvore sva vrata, ali i da zatvore srca. A mogu i da promene atmosferu u vezi, da učine da druga strana počne da vas posmatra na novi način. Postoje fraze koje, kako tvrde eksperti za uvek delikatne muško-ženske odnose, indirektno ukazuju na postojanje dostojanstva, granica i unutrašnje snage. Ne zahtevaju povišeni glas ili sukob, naprotiv, već se izgovaraju mirno, a i dalje ulivaju poštovanje.

Muškarci ne poštuju žene samo zbog njihovog izgleda, iako ne kriju ni da im je važan. Često presudnu ulogu igra i karakter, koji otkriva da je pred njima jednak, dostojan protivnik, nesalomiva osoba koja će biti u stanju i da im se suprotstavi kada je potrebno. Karl Jung je primetio da je "ljubav prepoznavanje jedinstvenosti druge osobe - zato ne pokušavajte da je promenite, već se trudite da je razumete". I bio je u pravu, slažu se ostali psiholozi.

Ako je žena navikla da ćuti kada je uvređena ili da se smeši kada je povređena, to znači da ona sebi nije na prvom mestu i da drugi neće videti snagu u njoj. No, ako pokaže da ima stav i mišljenje, steći će i poštovanje, što je veoma važno u svetu koji i dalje pripada muškarcima. Stručnjaci za međuljudske odnose tvrde da će je, ovih poegne za nekom od ovih pet fraza, ceniti još više.

1. "Ne mislim tako"

Ova fraza pokazuje da imate svoje mišljenje. Da ste jednaki. To mišljenje potrebno je reći mirno i samouvereno, bez agresije, jer će na taj način istaknuti iskrenost i nezavisnost, koji će u drugoj strani izazvati interesovanje, a pre svega poštovanje.

2. "Ovo nije ispravno za mene"

Ovde nema agresije, ali postoje jasne granice. Muškarac – ili žena – razumeće da cenite sebe i neće pristati ni na šta što bi moglo da vas povredi. To, ujedno, otkriva i nivo zrelosti, što će svaka odrasla osoba shvatiti kao znak da i druga strana mora imati svoj prostor.

3. "Neću dozvoliti da se prema meni tako postupa"

Ovo je rečenica koja pokazuje da nećete tolerisati devalvaciju. Važno je da reči potkrepite delima: ako se granice prekrše, odlazite dostojanstveno. Takva žena izaziva divljenje, jer jasno upozorava: "Ne možeš me povrediti bez posledica".

4. "Mogu sama/sam da se snađem"

Jednom rečju, samopouzdanje. Druga strana shvata da ste tu iz čistog izbora, a ne iz potrebe. Ne pretvarajte nezavisnost u otuđenost – dozvolite da vam se pomogne, ali nemojte se čvrsto držati toga. Ravnoteža između nežnosti i snage zahteva poštovanje.

5. "Možeš da misliš šta god želiš"

Ova fraza prenosi mudrost. Otkriva da poštujete sebe i dajete drugima slobodu. Takva osoba ne teži da svima udovolji – ona je slobodna od osuđivanja i zrači samopouzdanjem.

Najbitnije je da pomenute rečenice izgovarate mirno, ali sigurno i čvrsto. Da ih potkrepite delima. Ne plašite se reakcije: ako druga osoba ode, to znači da nije vaša.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: