- Svejedno je da li ste muškarac ili žena, ako pođete od toga da je porodica osnova svakog društva i rešite da uđete u brak, onda će vam biti lako da provedete toliko godina sa istom osobom. Najlakše je razvesti se, ali treba čuvati i gajiti brak, naročito nakon što dobijete potomstvo. Međutim, današnje klinke menjaju frajere na nedeljnom novu, pa nije ni čudo što kada uđu u brak ne mogu da se oslobode te navike i što dolazi do sve većeg broja razvoda - rekao je glumac Ivan Bekjarev pre nekoliko godina za "Helo", a na pitanje po čemu se njegova Mikica razlikuje od ostalih žena odgovorio je:

- Nema tu velike filozofije, neko vam odgovara ili ne odgovara. Kada se sa nekim nađet,e onda je potpuno prirodno da razmišljate o braku i o tome da provedete život zajedno.

Kako se Mikica nosila sa njegovom popularnošću?

- To nije lako ni meni, a pogotovo je teško za nju. Međutim, imam sreću da je moja supruga vrlo brzo shvatila da su to samo vesti koje prodaju novine i da im ne treba pridavati pažnju. Tako se često dešava da neistine koje se pišu o meni mnogo teže padnu meni nego njoj. Mnogo je češći bio slučaj da me ona teši kada se objavi neka glupost, koja je sastavni deo mog posla, a zbog kojih često patim.

Bekjarev je sa Mikicom bio 40 godina u braku, a za "Blic" je o njoj rekao: Foto: Jutjub printskrin

- Moja žena je ljubomorna u onoj normalnoj dozi kada se neko voli. Ništa preterano. Poverenje i želja za očuvanje porodice su nešto što održava brak, pa takav je slučaj bio i sa nama.

Bekjarev je 2018. sa suprugom bio na modnoj reviji u Beogradu kada je za "Žena rs" izjavio:

- Biram događaje, a posebno modne revije na kojima ću se pojaviti. Zovu me na skoro sve događaje, raznih vrsta. Mislim da čovek ne treba često da se pojavljuje na događajima. Kao što doziram pojavljivanje u emisijama i na televiziji, mislim da glumac mora da vodi računa o tome, jer čestim pojavljivanjem obezvredi svaki od tih nastupa. Ne bih voleo da mi kažu, kao što su mi davno rekli kada sam preterao u pojavljivanju: “Ja otvorim rernu, ono Ivan Bekjarev”.

I tada je pričao o supruzi: "Moja žena tvrdi da nemam ukusa, kada želim da budem pristojno odeven, uvek poslušam nju. To se retko dešava jer ja uglavnom nisam poslušan. U modnom kontekstu je još i poslušam, za razliku od drugih segmenata života. Mislim da ima mngoo ukusa i da o modi zna mnogo. Ja nju savetujem isključivo oko kuhinje. Ja joj kažem šta volim i da mi to napravi (smeh)".

A na naše pitanje šta muškarac prvo primeti na ženi, rekao je:

- Znate šta, svaki muškarac prvo na ženi primeti neukus, bilo da je u pitanju frizura, šminka ili oblačenje. Nije svaka moda za svaku ženu. Žena mora da izabere ono što njoj odgovora i apsolutno ne treba da bira svaku modu, po svaku cenu jer je to pogrešno.

Bekjarev se bavio i pedagoškim radom, a ljubav prema glumi nije ga napuštala do kraja.

- Ponuđeno mi je da igram u tri filma i dve serije, ali dok ne počnem da radim, iskustvo me je naučilo da ne pričam o tome. Godinama sam u penziji, ali radim više nego ikada. Mislim da ću raditi dok mrdam, ali mislim da je to sudbina svakog glumca i velika je sreća da ljudi traže moje programe i predstave u kojima igram. Ne mogu da se požalim - izjavio je 2018. emisiji "Magazin IN".

Tajna prezimena Bekjarev

Bekjareva je proslavila uloga Vujkovića u televizijskoj seriji "Banjica" i čuveni Stevica Kurčubić u "Boljem životu". Ostaće upamćen i kao Cane Kurbla iz "Otpisanih", Milisav iz "Sumnjivog lica" i Boško Despotović iz "Srećnih ljudi", dugi niz godina radi i kao profesor glume, a među njegovim studentima su Milan Kalinić, Iva Štrljić, Danijel Nikolić.

Ivan Bekjarev rođen je 6. aprila 1946. u Beogradu, bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumaca koji je bio uspešan u raznim žanrovima i medijima. NJegov legat nalazi se u Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat” u Beogradu.

Glumac je bio poreklom iz Makedonije. NJegov otac Georgi (Đorđe) je pred Drugi svetski rat došao u našu prestonicu, a majka Radmila koja je bila iz Đevđelije, u Beograd je stigla 1945. godine.

Ivanov otac je pre rata posrbio prezime u Bećarević, ali ga je nakon Ivanovog rođenja ponovo promenio u Bekjarev, da bi izbegao neprijatnosti jer se tako prezivao Boško Bećarević, šef beogradske Specijalne policije koja je sarađivala sa Nemcima tokom rata.

- Moj otac se prezivao Bećarev, ali pošto makedonska nacija nije bila priznata u Kraljevini Jugoslaviji, morao je da doda "ić". Posle Drugog svetskog rata, najomraženija ličnost u Beogradu bio je šef Gestapoa Boško Bećarović. Zbog njega je otac morao da vrati staro prezime, jer je svakog ponedeljka dobijao poziv od policije da provere da li ima neke veze sa šefom Gestapoa. Međutim, da bi što manje ličilo na prezime ozloglašenog šefa, moj otac je promenio u Bekjarev - rekao je Ivan jednom prilikom i dodao da se prezivao i Bećarev, i Bećarević, i Bekjarev.

Ivan je završio Šestu beogradsku gimaziju i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Za prijemni su ga spremali Olivera Marković i Mića Tomić. A na klasi je, između ostalih, bio sa Milanom Lanetom Gutovićem i Josifom Tatićem.

Oprobao se i kao TV i radijski voditelj. Na Radio Beogradu-202 godinama je bio autor i voditelj kultne emisije „Mislim na vas, mislite na mene”. Imao je i veći broj šou programa na raznim televizijama. Igrao je i pevao glavne uloge u mnogim kabareima i mjuziklima, operetama.

