Razgovori između potpredsednika DŽej Di Vensa, specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta predsednika Donalda Trampa, DŽareda Kušnera, i predsednika iranskog parlamenta Mohameda Begera ​​Galibafa i ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija trajali su dva sata pre nego što su delegacije napravile pauzu, prema pakistanskom izvoru.

Prisutan je bio i komandant pakistanske vojske. Na početku razgovora izneta su suprotstavljena mišljenja o događajima na terenu.

Američki zvaničnik je za Aksios rekao da je nekoliko brodova američke mornarice u subotu prošlo kroz Ormuski moreuz, čija je iranska blokada izazvala najveći poremećaj u globalnom snabdevanju energijom ikada. Međutim, iranska državna televizija i pakistanski izvor negirali su da su bilo koji američki brodovi prošli kroz taj plovni put.

- Sada počinjemo proces čišćenja Ormuskog moreuza - napisao je Tramp na društvenim mrežama, dodajući da je svih 28 iranskih čamaca za postavljanje mina potopljeno.

Kontradiktorne informacije

Ranije je visoki iranski izvor rekao Rojtersu da su SAD pristale da odmrznu iransku imovinu koja se nalazi u Kataru i drugim stranim bankama, što je američki zvaničnik brzo demantovao.

Direktni razgovori usledili su nakon jutarnjeg posredovanja pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, a Teheran je postavio uslove koje Vašington mora da prihvati pre nego što se direktni razgovori mogu održati.

Među uslovima koje je postavio Teheran bili su priznavanje iranske jurisdikcije nad Ormuskim moreuzom, oslobađanje blokirane iranske imovine, isplata ratne reparacije i prekid vatre koji će biti sproveden u celom regionu, navodi iranska državna televizija.

Iran takođe zahteva prekid vatre u Libanu, gde su izraelski napadi na militante Hezbolaha, koje podržava Iran, ubili skoro 2.000 ljudi od početka borbi u martu. Izrael i Sjedinjene Države su saopštile da kampanja u Libanu nije deo primirja između Irana i SAD. Iranske novinske agencije su navele da je sporazum o oslobađanju iranske imovine i ograničavanju napada na Liban dovoljan za početak direktnih pregovora.

Pregovori u luksuznom hotelu

Pregovori se vode u luksuznom hotelu "Serena" sa pet zvezdica u Islamabadu. Ovaj izbor na prvi pogled može delovati neobično, posebno ako se uzme u obzir da se najgori oružani napad u istoriji Islamabada dogodio 2008. godine u susednom hotelu Mariot, piše Al DŽazira.

Ipak, iza slikovitog okruženja i mavarske arhitekture hotela "Serena" krije se, prema rečima službenika obezbeđenja, izuzetno dobro uspostavljen sistem bezbednosti. Bivši šefovi policije ističu njegovu stratešku lokaciju u blizini diplomatskog okruga i njegovo dugogodišnje iskustvo u obezbeđivanju visokih gostiju.

- NJegovo obezbeđenje je dobro obučeno jer su uglavnom penzionisani službenici bezbednosti - rekao je bivši šef policije Islamabada Tahir Alam Kan. - Ulazne i izlazne tačke su na odgovarajućoj udaljenosti od glavnog kompleksa, što poboljšava njegovu bezbednost. A najvažniji faktor je nesmetan pristup sa važnih mesta, kao što su rezidencija premijera i zgrada parlamenta.

Kalim Imam, takođe bivši šef policije, dodao je da hotel ima "višeslojne, stroge bezbednosne provere... Konačno, ima jaku koordinaciju sa državnim bezbednosnim agencijama".

Vladini izvor je rekao da se hotelski posed prostire na šest hektara i sa više od 400 soba, nekoliko banket sala, konferencijskih sala i kancelarijskog kompleksa može da ugosti stotine gostiju. To ga čini idealnim za američku i iransku delegaciju, koje zajedno broje više od 150 ljudi.

(Indeks)

 

#SAD vesti #Iran vesti #Amerika vesti #Ormuski moreuz #DŽared Kušner #Sjedinjene Američke Države vesti #rat u Iranu #rat u Iranu vesti #DŽej Di Vens #Stiv Vitkof #Šehbaz Šarif #Islamabad vesti #rat u Iranu 2026 #Abas Aragči #Mohamed Bager Galibaf #rat u Iranu uživo #Muhamed Šehbaz Šarif #Mohamed Baker ​​Kalibaf #Pakistan vesti #rat na Bliskom istoku #rat na Bliskom istoku vesti #rat na Bliskom istoku 2026 #rat na Bliskom istoku uživo #pregovori Irana i SAD
