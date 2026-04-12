Hrvatska pevačica Lana Jurčević rodila je drugo dete na Uskrs (po Gregorijanskom kalendaru, 5. aprila). Devojčica sa nesvakidašnjim imenom se zove Meli. Međutim, ono što je trebalo da bude najsrećniji dan, pretvorilo se u pravi triler.

Lana i njen dugogodišnji partner Filip Kratofil suočili su se sa pravom dramom tik pred dolazak njihove ćerke na svet. Ona se tim povodom oglasila na Instagramu i iznenadila javnost ispovešću o teškim trenucima kroz koje je prošla neposredno pre porođaja.

- Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u vazduhu. Ali kasno popodne, osećam, nekako nisam "svoja"… Kažem Filipu da osećam da se nešto sprema - ispričala je Lana svojim pratiocima kako je nelagoda počekla.

Pretili joj policijom

Odlazak u Hitnu pomoć joj se pretvorio u noćnu moru.

- Dolazim kod kuće i uveravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. "Moraš sad odmah doneti odluku", kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodiraće mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, delim i nikako ne dolazim do rešenja - objasnila je pevačica kako je počelo.

Usled ogromnog stresa i pritiska, Lana je u jednom trenutku, u stanju šoka, istrčala ispred zgrade, nakon čega su joj lekari odmah zapretili pozivanjem policije.

Pomolila se ispred bolnice

- Izlazim na vazduh jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smela ni izaći - moram potpisati da, ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavestiti policiju) - rekla je.

Posle prave drame i neizvesnosti, par je u poslednjem trenutku promenio odluku i uputio se u privatnu kliniku, gde se pevačica konačno bezbedno porodila i 5. aprila na svet donela ćerkicu, upravo na dan kada se u Hrvatskoj pretežno obeležavao veliki praznik.

Otvoreno o putu do majčinstva

Pevačica je ranije sa pratiocima delila i izazove sa kojima se suočavala na putu do majčinstva. U emotivnom videu koji je objavila na društvenim mrežama moglo se videti kako plače i grli se sa partnerom, sa kojim je u vezi od 2017. godine.

Filip Kratofil je, osim što je njen partner, i direktor u Laninoj kompaniji La Piel, koja proizvodi organsku kozmetiku. NJegovi roditelji vlasnici su poznatog restorana Zlatni Medo na Sljemenu, koji posluje već 35 godina. Filipov brat blizanac Antonio već sedam godina je u vezi sa pevačicom Zsa Zsom, čije je pravo ime Jelena Žnidarić.

Kompletna ispovest

22:00. Idemo kući da uzmemo torbu za bolnicu. Trudna sam tek 39 nedelja i samo delimično sam spakovana. Znala sam da beba može da "izađe" bilo kog dana i bilo kog sekunda, ali sam uvek imala osećaj da se to neće desiti tako brzo. Majla je rođena u 36. nedelji, mesec dana ranije, i u trenutku kada sam prešla taj termin sa Meli, odahnula sam. Uf, kakvo olakšanje.

Iako je veći deo ove trudnoće prošao dobro, na početku nije bilo baš tako: imala sam krvarenje ceo 2. i 3. mesec (srećom, manje), ali sam se svaki dan brinula i mislila: evo nas opet, komplikacije. Ko zna kako će se završiti. Posle jednog lošeg iskustva, samo pregorevaš. A kamoli kada imaš neke simptome.

Međutim, u jednom trenutku počinje lepa, zdrava trudnoća u kojoj se osećam dobro, zaista dobro. Stavila sam sebe visoko na listu prioriteta i ulažem trud i vreme da budem najbolja verzija sebe mentalno i fizički i sve stvari koje zapravo nisam radila u svojoj prvoj trudnoći. Jednostavno nisam znala sve što sada znam.

Počela sam sa prenatalnim masažama, povremenom akupunkturom i nedeljnom edukacijom o hipnoporođaju za porođaj sa ženom koja je verovala u mene kao ženu više nego ja sama. Ženom koja me je približila mojoj ženskoj energiji, prošla sa mnom kroz sve faze trudnoće, promene, strahove i očekivanja. Jer smo spoj svih naših iskustava, ali i obeleženih generacijama pre, pa čak i načinom na koji smo došle na ovaj svet. Sve nas to obeležava. Ali takođe, svesno sam organizovala vreme za sebe za koje sam znala da će mi doneti mir, dobro raspoloženje i oksitocin (hormon sreće).

Devet meseci sam sanjala o prirodnom porođaju nakon carskog reza. Za mene je to imalo mnogo značenja i nešto što sam zaista želela da doživim. Imala sam zaista težak prošli oporavak od carskog reza, ali ipak - želja da se ponovo zaljubim i stvorim drugo biće bila je jednostavno jača od svega. Mi žene ponekad crpimo snagu iz praznih izvora.

Imala sam dve opcije: ako idem na prirodni porođaj i ako sve bude išlo savršeno, u tom slučaju ću otići u državnu bolnicu koja podržava prirodni porođaj nakon carskog reza. Ako se iz nekog razloga ispostavi da postoji šansa za neku potencijalnu komplikaciju pre porođaja, otići ću privatno, na carski rez. Tako sam paralelno išla na dva mesta na preglede, poštujući i njihove protokole, ali i svoje želje.

Međutim, te večeri, na Uskrs, većina onoga što sam želela i zamišljala jednostavno je delovala nemoguće. Moj lekar u državnoj bolnici nije bio ni u blizini niti će biti dežuran tokom mog boravka tamo. Ne mogu reći, svi su bili uslužni, ljubazni, sve su mi objasnili, ali kada sam bila malo nemirna... Amnionska tečnost je navodno pukla, test je pokazao pozitivan rezultat, ali opet, bilo je malo krvi koja bi mogla uticati na tačnost rezultata testa. Ta krv je mogla biti bezopasna, ili je mogla biti početak nečeg ozbiljnijeg. Moram da odlučim da li da idem u tu neizvesnost i gomilu potencijalnih scenarija ili da idem tamo gde znam šta me čeka.

I tako usred noći, donosimo odluku, uzimamo tu bolničku torbu i ja zovem doktorku i kažem joj: Dolazim! Jesi li tu? Ona kaže: "Čekamo te. Bićemo spremni."

Ove stvari su me presudile: želela sam da Filip bude sa mnom, jer je ovo bio prvi put da smo imali tu priliku. Želela sam da bude deo jednog od najvećih i najlepših događaja u našim životima. Želela sam da naše vreme poseta bude duže i lepše, da provodim više vremena sa bebom, želela sam da spava i bude pored mene celu noć ako je potrebno. Da budem informisana o svemu: i o svojim procedurama, ali i o bebi, da sama odredim koliko mi je privatnosti, tišine ili, s druge strane, podrške potrebno od medicinskih sestara i lekara, a da se ne osećam neprijatno ako sam dosadna ili ako mi je potrebna dodatna pomoć.

Sve u svemu - ponekad se planovi menjaju - ali verovatno iz razloga koji Onaj gore najbolje zna. Ova naša mala lepotica je sjajna, grlimo se, ljubimo i mazimo bez prestanka. I da, proleće je zaista lepo vreme za bebu - napisala je Lana u blogu.

