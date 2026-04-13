Suzana Jovanović suočila se u jednom periodu života sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.
Pevačica je ranije govorila o narušenom zdravstvenom stanju, koje je u velikoj meri bilo posledica stresa, a posebno nakon razvoda od prvog supruga Radeta Zdravkovića.
Poslovni angažmani dodatno su pogoršali Suzanino stanje, što je dovelo do problema sa štitnom žlezdom. Višak kilograma koji ju je ranije mučio bio je rezultat tih zdravstvenih problema.
- Sve to što mi se dešavalo u životu, od šou-biznisa, preko mog posla i problema to sam sve podnosila sa osmehom na licu, a u stvari sam sve to preživljavala u sebi, što se kasnije odrazilo na štitnu žlezdu sa kojom imam problem, ali uspešno to lečim i održavam lekovima - rekla je svojevremeno Suzana.
