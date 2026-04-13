Suzana Jovanović suočila se u jednom periodu života sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Pevačica je ranije govorila o narušenom zdravstvenom stanju, koje je u velikoj meri bilo posledica stresa, a posebno nakon razvoda od prvog supruga Radeta Zdravkovića. Foto: ATA images/A.A.

Poslovni angažmani dodatno su pogoršali Suzanino stanje, što je dovelo do problema sa štitnom žlezdom. Višak kilograma koji ju je ranije mučio bio je rezultat tih zdravstvenih problema. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sve to što mi se dešavalo u životu, od šou-biznisa, preko mog posla i problema to sam sve podnosila sa osmehom na licu, a u stvari sam sve to preživljavala u sebi, što se kasnije odrazilo na štitnu žlezdu sa kojom imam problem, ali uspešno to lečim i održavam lekovima - rekla je svojevremeno Suzana.

(Kurir)

BONUS VIDEO: