Teretni brod je pogođen sa dve neidentifikovane rakete u Omanskom zalivu, saopštila je agencija "UKMTO".

Na brodu je izbio požar, a pakistanski ratni brod je pružio pomoć, saopštila je "UKMTO".

Napad se dogodio oko 112 nautičkih milja jugoistočno od Ras Al Hada u Omanu, navodi se na platformi "Iks".

Još uvek nije poznato ko je stajao iza napada.

SAD i Iran će se ponovo sastati u Pakistanu na novim pregovorima?

Sjedinjene Države i Iran će se vratiti u Pakistan na novu rundu mirovnih pregovora, izvestio je Rojters, pozivajući se na četiri izvora.

Prema izveštajima, pregovarački timovi obe strane trebalo bi da se sastanu u Islamabadu kasnije ove nedelje kako bi nastavili razgovore nakon neuspešne prve runde.

Podsetimo se da su prethodni razgovori u Pakistanu završeni bez sporazuma nakon nekoliko sati razgovora, ali su obe strane ostavile vrata otvorena za nastavak dijaloga.