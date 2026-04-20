Obeležava se osmog dana nakon Uskrsa Pobusani ponedeljak ili Uskrs za mrtve. To je prvi dan posle Tomine, Svetle nedelje, a naziv je dobio jer na taj dan, prema narodnom običaju, treba pobusati grobove, odnosno očistiti ih od korova i drugih trava.

Često se postavlja pitanje da li se na Pobusani ponedeljak odlazi na groblje ili ne. Kako sam naziv objašnjava, običaj je da se očiste grobovi, ukrase cvećem, upale sveće i oda počast preminulima.

Na Pobusani ponedeljak služe se parastosi na grobljima, a umesto uobičajene molitve "Svjatij Bože" izgovara se "Hristos voskrese".

Odlazak na groblje nije striktno pravilo, ali je ipak ta praksa prerasla u običaj, pa je ovaj dan posvećen sećanjima na preminule. Ukoliko niste u mogućnosti da ispratite ovaj običaj, prisetite se dragih osoba koje ste izgubili, što jeste suština Pobusanog ponedeljka.

Ako odlazite na groblje, treba poneti i uskršnja jaja, najbolje ona u crvenoj boji, jer se obeležava Uskrs za mrtve. Ukoliko ste sačuvali poneko jaje, koje ste farbali za Vaskrs, možete to odabrati. Neko farba nekoliko jajeta posebno namenjenih za ovaj dan, a jedan od običaja nalaže da se ta jaja podele i siromašnima, za "pokoj duše preminulih". Nosi se i vino kojim se prelivaju grobovi.

U pojedinim delovima naše zemlje sačuvao se običaj da žene na Pobusani ponedeljak sade ruže na grobovima, pa se Pobusani ponedeljak zvao i Ružičalo. U zavisnosti od toga da li je preminula osoba bila mlada ili u zrelim godinama, sade se bele odnosno crvene ruže.

