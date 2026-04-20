Ćerka popularne pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj već nekoliko godina žive u skladnom braku u Sevilji, gde su, uprkos interesovanju javnosti, svoj privatni život odlučili da drže podalje od očiju javnosti.

Ipak, s vremena na vreme, na društvenim mrežama podele poneki zajednički trenutak ili ličnu poruku.

Ovoga puta oglasio se Gudelj, koji je putem svog profila podelio citat o pravim vrednostima.

On je istakao da se karakter muškarca ne meri materijalnim stvarima, već ženom koja je uz njega:

- Nemoj suditi muškarcu po njegovom automobilu, satu ili poslu. Sudi o njemu po njegovoj ženi. Tačka - podelio je Nemanja na svom Instagram profilu i označio Anastasiju.

Anastasija je ubrzo reagovala, podelivši njegovu objavu i na svom profilu, uz emotikone crvenog srca.

