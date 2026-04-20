Ovaj put, promena se ne odnosi na televiziju, već na radio. Zapravo, reč je o Radio Beogradu 1 i to o jutarnjem programu.

Umesto dosadašnjeg "Uhvati dan" od 4. maja biće emitovan novi jutarnji program pod nazivom "Jutro je…", svakog radnog dana od 6:30 do 11:00 časova, a vikendom od 6:30 do 9:00 časova.

Promenjeni su i voditelji jutarnjeg programa Radio Beograda 1 koji su dosad vodili Aleksandra Mladenović, Miša Stojiljković, Igor Obračević i Biljana Šujdović

- "Jutro je…"- ima savremen multimedijalni koncept, prilagođen navikama savremene publike. Program će voditi prepoznatljivi voditeljski parovi – Arijana Handan i Aleksandar Drobac, kao i Maja Bogunović i Jana Rokić, dok će vikendom uz slušaoce biti Nada Babić.

U fokusu novog jutarnjeg programa biće teme od značaja za svakodnevni život građana, uz više prostora za nauku, kulturu i mlade. Slušaoci će imati priliku da iz minuta u minut prate najvažnije aktuelne događaje, dok će u studiju gostovati relevantni sagovornici koji će analizirati aktuelne društvene teme.

U novom video i audio formatu tražiće se odgovori na sva pitanja slušalaca u oblasti zdravstva, prosvete, ekonomije, prava, socijalnih tema...

Program će objediniti i najkvalitetnije sadržaje iz ponude radija i televizije, uz pažljivo odabranu muzičku matricu koja povezuje prepoznatljive hitove i aktuelne muzičke tokove, stvarajući prijatan i dinamičan početak dana. Foto: Z. Jovanović

Poseban kvalitet emisije Jutro je… predstavlja i to što će publika program moći ne samo da sluša, već i da prati putem vizuelnih platformi, čime Radio Beograd 1 dodatno unapređuje komunikaciju sa slušaocima i prati savremene medijske trendove.

Radio-televizija Srbije donela je odluku o značajnim promenama u programskoj šemi, u okviru kojih se tri dugogodišnja i gledana zabavna formata više neće emitovati.

Reč je o emisijama "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš", koje su godinama bile deo televizijske ponude javnog servisa. Foto: ATA images/Amir Hamzagić

- Zabavni program Radio-televizije Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije "Ja volim Srbiju", "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod" ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze. Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena- izjavila je za "Blic" Sandra Perović.

