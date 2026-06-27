Radoš Bajić je svojevremeno otkrio da je dobijao jezive pretnje smrću.

Kako je tada istakao, razlog tome je bila serija "Ravna gora" čiji je tvorac, a identitet počinioca ovog dela nije mogao sa sigurnošću da tvrdi. 

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Mogu da pretpostavim, ali ne mogu da kažem. Pretnje glase ovako: “Vodi računa šta radiš”, “Znamo gde živiš” ili “Radoše Bajiću, zagriz’o si mnogo, vodi računa da ti ne zastane u grlu i da se ne ugušiš” - rekao je Radoš tada, pa dodao:

- Nisam prijavio. Kome da prijavljujem? Šta da prijavljujem? Šta, treba neko da me čuva i prati?! Pa ja moram biti čovek koji je spreman i kadar da zarad slobode i pravde stane na crtu i bavi se svojim poslom. Slobodan sam čovek u svojoj zemlji, čovek koji radi svoj posao, jedini koji znam. Braniću se sam istinom. Verujem da će me ako bude dotle došlo zaštititi moja država - rekao je Radoš tada za "Blic". 

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