Posle završetka uspešne teniske karijere, Ana Ivanović okušala se u preduzetništvu lansiranjem kozmetičkog brenda. Međutim, proizvodnja je u međuvremenu obustavljena, a sada se, prema informacijama iz sportskih krugova, okreće potpuno novom poslu - dizajniranju sportske odeće za žene.

Kako se navodi, ideja je da kolekcija spoji udobnost, funkcionalnost i moderan dizajn, a namenjena je i profesionalnim sportistkinjama i rekreativkama.

Izvori bliski projektu tvrde da će Ana svoje dugogodišnje iskustvo sa najvećih svetskih teniskih terena pretočiti u razvoj garderobe koja će omogućiti maksimalnu udobnost tokom treninga, ali i biti pogodna za svakodnevno nošenje. Foto: Foto:Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

U planu su sportske majice, helanke, šortsevi, trenerke, duksevi, topovi, lagane jakne, ali i modni dodaci. Poseban akcenat biće stavljen na kvalitet materijala, slobodu pokreta i sveden, elegantan dizajn.

- Ana smatra da svaka žena zaslužuje odeću u kojoj će se osećati samouvereno, bez obzira na to da li trenira u teretani, igra tenis, trči u parku ili jednostavno uživa u aktivnom načinu života. Zbog toga će modeli biti dostupni u različitim veličinama, kako bi svaka žena mogla da pronađe komad koji joj odgovara. Kolekciju će, prema planovima, karakterisati jednostavne linije, neutralne boje poput bele, crne, bež i tamnoplave, ali i detalji u nežnim nijansama roze, svetloplave i zelene. Na pojedinim modelima nalaziće se diskretni logo brenda, dok će dizajn ostati sveden i elegantan, po čemu je Ana godinama bila prepoznatljiva - otkrio je izvor za Kurir.

Kolekcija neće biti namenjena samo Srbiji

Prema istim navodima, Ana Ivanović ne planira da se zadrži samo na domaćem tržištu. Cilj je da njena sportska linija bude dostupna širom Evrope putem internet prodaje.

- Nova sportska linija, po svemu sudeći, neće biti namenjena samo domaćem tržištu. Cilj je da kolekcija bude dostupna širom Evrope, ali i na drugim tržištima, putem zvanične internet prodaje i odabranih sportskih prodavnica. Radiće tim dizajnera, stručnjaka za tekstil i profesionalaca iz modne industrije, koji zajedno sa Anom razvijaju proizvode koji ispunjavaju najviše standarde kvaliteta.

Podsetimo, Ana Ivanović je prošle godine ugasila svoj kozmetički brend, o čemu je obavestila kupce putem zvaničnih kanala. Nakon toga pojavile su se informacije da je odlučila da se posveti novim poslovnim izazovima, a dizajniranje sportske odeće predstavlja naredni korak u njenoj karijeri van teniskih terena.

(Kurir)

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