I Nikolić i Milošević rođeni su 20. avgusta, mada je pokojni predsednik bio dve godine stariji od glumca.

Upravo ova činjenica ponukala je, jednom prilikom, novinare tokom devedesetih godina prošlog veka da pozovu Gagu Nikolića i pitaju ga šta bi poručio predsedniku povodom rođendana. Godinama kasnije, glumac se prisetio ove situacije.

- To je bio rođendan i pokojnog predsednika Miloševića. U vreme kada je to bilo malo i opasno reći, kad je on bio na vlasti, zvali su me novinari koji su to znali i pitali me, pošto smo istog datuma rođeni (samo što je on bio dve godine stariji od mene), šta bih poručio predsedniku za rođendan. Kakva bi bila moja čestitka?

- Onda sam ja rekao: "Isto što i sebi. Želeo bih mu puno zdravlja i da što pre ode u penziju." I nije me poslušao, ko zna šta bi bilo da jeste.

- Ali, nije mi falila dlaka sa glave. To su objavili u "Ekspres Politici", ili tako negde, i prošlo je normalno - prisetio se Nikolić.

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