Većina gledalaca Živku Matić pamti po vanserijskim ulogama u popularnim humorističkim televizijskim serijama "LJubav na seoski način" i "Građani sela Luga".

Ona je ostavila trag, kako u filmskim, tako i u dramskim ulogama. Umrla je u 75. godini u svom rodnom Požarevcu, 1998. godine, zaboravljena od svih. Svi su nekada uživali u njenim ulogama, ali malo ko je znao da je umrla u najvećoj bedi, kao beskućnica. Foto: Jutjub Printskrin/Vojkan Karajiović

Scena na Živkinom grobu cepa srce i dan-danas. Naime, preko 20 godina na njenom grobu nije postojao spomenik, a tu nepravdu ispravili su njeni rođaci, koji su joj podigli spomen ploču.

Živka Matić rođena je 1923. godine u vrlo imućnoj porodici čoveka koji je imao prvi automobil i koji je izvršio elektrifikaciju Požarevca, međutim ubrzo se našla kao siroče, a usvojio ju je bankrarski činovnik.

Foto: Jutjub Printskrin/Vojkan Karajiović

Podsetimo, Živku Matić gledaoci najviše pamte po ulozi u TV seriji "Građani sela Luga", za koju je u paru sa čuvenim Batom Živojinovićem dobila nagradu, ali je i pored te uloge, imala brojna filmska ostvarenja.

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