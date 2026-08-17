Pas je skočio sa trećeg sprata zgrade u francuskom gradu Dijepu u regionu Gornja Normandija, nakon čega su nadležni u stanu pronašli još 17 životinja u, kako je navedeno, veoma lošim higijenskim uslovima.

Incident se dogodio u nedelju ujutru, kada je jedan stanovnik grada na severu Francuske pronašao nemačkog ovčara na zemlji, nakon pada sa visine od oko deset metara. U početku je pomislio da je pas uginuo, ali se životinja ubrzo podigla i sklonila uz vrata, prenosi BFMTV.

On je pozvao Društvo za zaštitu životinja (SPA), a na lice mesta stigli su i komunalna policija i vatrogasci. Vlasnica psa živela je na trećem spratu. Foto: Depositphotos/ibrak

Prilikom ulaska u stan, članovi SPA pronašli su još dva psa, od kojih je jedan nemački ovčar bio u stanju ekstremne neuhranjenosti, dok je drugi, mladi pas rase američki buli, bio zatvoren u kavezu i takođe neuhranjen.

U stanu su pronađeni i zmija, dva miša, 12 ptica i dva guštera. Sve životinje preuzela je SPA, koja je najavila da će podneti prijavu kako bi se utvrdile okolnosti slučaja.

Tri spasena psa biće podvrgnuta veterinarskim pregledima i lečenju. Pas koji je pao sa trećeg sprata postepeno se oporavlja, dok će najneuhranjenijem psu biti potrebna postepena i pažljivo prilagođena ishrana kako bi povratio snagu.

SPA je pokrenula i humanitarnu akciju za pokrivanje troškova zbrinjavanja životinja. Cilj je bio da se prikupi 1.000 evra, ali je za manje od jednog dana prikupljeno gotovo 4.000 evra.

(Tanjug)

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