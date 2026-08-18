Jelena Karleuša proslavila je sinoć svoj 48. rođendan u krugu porodice i najbližih prijatelja. Ono što je posebno zanimljivo je da na svečanoj večeri u jednom prestoničkom lokalu, uz Jelenu i njene ćerke sve vreme bio i njen bivši suprug Duško Tošić.

On je sedeo pored Jelene vrlo raspoložen i nasmejan, dok je tačno u ponoć pop zvezdu dočekalo slatko iznenađenje i svećice koje je oduvala u čast svog rođendana, a za šta se pobrinuo njen bivši suprug, piše "Kurir". Foto: ATA images/A. Ahel

Jelena nije krila sreću i zadovoljstvo jer su odnosi između nje i Duška nikad bolji.

Karleuša je na svečanoj večeri zablistala u haljini poznatog brenda, dok je Tošić pokazao izvajane mišiće u crnoj majici sa kratkim rukavima.

Foto: ATA images/A. Ahel

Već neko vreme u dobrim odnosima

Podsetimo, njih dvoje zajedno spremaju gala slavlje za 18. rođendan ćerke Atine.

Upravo tim povodom pop zvezda i njen bivši suprug za Atinu već uveliko pripremaju gala proslavu, koja će biti organizovana u duhu luksuza i elegancije, uz pažljivo biranu scenografiju, dekoraciju i atmosferu koja odgovara jednoj ovako posebnoj prilici. Te večeri svoj 17. rođendan će proslaviti i Nika, koja je rođena istog dana, samo godinu dana kasnije. Foto: ATA images/A. Ahel

Nijedan detalj proslave, za koju mnogi već govore da će poneti epitet "punoletstva godine", nije prepušten slučaju, pa je tako već sve osmišljeno da prati estetiku događaja koji obeležava prelazak iz tinejdžerskog u odraslo doba.

Proslava će biti održana u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela, a Jelena i Duško su pozivnice uputili na adresu 200 osoba - članovima porodica, prijateljima, saradnicima i kolegama, Atininim i Nikinim školskim drugarima, kao i svima onima koji su uz njih bili i u dobru i u zlu tokom prethodnih izazovnih 18 godina.

Očekivano, glavnu reč oko organizacije i svih detalja proslave na sebe je preuzela ponosna mama Jelena, dok tata Duško sve ideje bez pogovora finansira.

- Pozivnice za proslavu su već poslate, a termin za potvrdu dolaska je bio 15. avgust. Vodilo se računa o svakom detalju, pa i pozivnice krase zlatni krasnopis i detalji. Jelena i Duško su pre nekoliko nedelja seli lepo i pristojno za sto i uz večeru se dogovorili da celu organizaciju na sebe preuzima Jelena. Proslava će biti održana u svečanoj sali jednog od najluksuznijih beogradskih hotela. Ona će biti ukrašena bajkovitom dekoracijom i aranžmanima, koji su neviđeni na našim prostorima, a za koju su ponosni roditelji već izdvojili iznos od kog se vrti u glavi. Ogromnu pažnju Jelena je posvetila i haljinama koje će Atina i Nika nositi te večeri, ali i svečanoj toaleti koju će i sama obući za ćerkine rođendane. U pitanju su kreacije visoke mode, za koje je utrošeno mnogo sati ručnog rada. Kad ih budete videli sve zajedno, ostaćete bez daha - priča izvor za "Kurir", pa dodaje: Foto: ATA images/A. Ahel

- Jelena je na proslavu pozvala i veliki broj svojih kolega. Naravno da će se svi oni u nekom trenutku uhvatiti mikrofona, a slavlje će trajati do duboko u noć. U izbor muzike umešao se i Duško, koji je izabrao jedan bend, koji na repertoaru ima sve, i domaću i stranu muziku. Baš se vodi računa o svakom detalju. Jelena i Duško žele da devojčice ovu proslavu pamte do kraja života, a posebno Atina. Čim se završi ovaj rođendan, počinje da se priprema i Nikino punoletstvo, koje je sledećeg septembra. I to će biti neviđeni spektakl. Do proslave su ostale još tri nedelje, a Jelena pored nastupa, uveliko priprema i drugi deo albuma, dok u međuvremenu svaki slobodan trenutak posvećuje organizaciji proslave. Oboje su svojim ćerkama spremili i skupocene rođendanske poklone kao iznenađenje, iako one nisu tražile ništa od roditelja. To je tek nešto posebno - istakao je.

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