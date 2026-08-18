Naime, kako prenose tamošnji mediji, Almasa je kupila dobitni tiket u jednoj lokalnoj prodavnici u Maldenu, koja će isto dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog tiketa.

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Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom tiketu poklopilo sa prvih pet brojeva u izvlačenju prošle srede, saopštili su zvaničnici lutrije.

Igrajući Power Play opciju za dodatnih 1 dolar, uspela je da pretvori nagradu od 1 milion dolara u 2 miliona dolara. Da bi osvojila džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Powerball moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.

Ona je preuzela svoju nagradu od 2 miliona dolara (pre oporezivanja) u četvrtak u sedištu Državne lutrije Masačusetsa u Dorčesteru.

Rekla je zvaničnicima lutrije da planira da iskoristi svoj dobitak za kupovinu jedne kuće u Masačusetsu i druge u Bosni.

(Mondo)