Naime, kako prenose tamošnji mediji, Almasa je kupila dobitni tiket u jednoj lokalnoj prodavnici u Maldenu, koja će isto dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog tiketa.

Foto: Depositphotos/AndreyPopov/sinenkiy

 

Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom tiketu poklopilo sa prvih pet brojeva u izvlačenju prošle srede, saopštili su zvaničnici lutrije.

Igrajući Power Play opciju za dodatnih 1 dolar, uspela je da pretvori nagradu od 1 milion dolara u 2 miliona dolara. Da bi osvojila džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Powerball moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.

 

 

Pročitajte još

OD LUTRIJE DO NARKOBOSA: Deda (80) vodio milionski biznis

OD LUTRIJE DO NARKOBOSA: Deda (80) vodio milionski biznis

12:40

Bacila tiket od milion evra u smeće, usledio je šok

Bacila tiket od milion evra u smeće, usledio je šok

23:08

Bio beskućnik, postao milijarder - kune se u jednu NAVIKU

Bio beskućnik, postao milijarder - kune se u jednu NAVIKU

18:06

Stvarni Robinson Kruso: Milioner pobegao na pusto ostrv

Stvarni Robinson Kruso: Milioner pobegao na pusto ostrv

22:26

Ona je preuzela svoju nagradu od 2 miliona dolara (pre oporezivanja) u četvrtak u sedištu Državne lutrije Masačusetsa u Dorčesteru.

Rekla je zvaničnicima lutrije da planira da iskoristi svoj dobitak za kupovinu jedne kuće u Masačusetsu i druge u Bosni.

(Mondo)

 

"IMAM ZDRAVSTVENE PROBLEME": Novak Đoković otvorio dušu nakon eliminacije u Sinsinatiju
Sport

"IMAM ZDRAVSTVENE PROBLEME": Novak Đoković otvorio dušu nakon eliminacije u Sinsinatiju

TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju
Sport

TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju

#Balkanka #najbogatija Bosanka #Almasa Cajić #Almasa Cajić lutrija #Masačusets vesti #Masačusets Almasa Cajić
Komentari 0
СРПСКИ ДУО НАПАДА ЛИГУ ШАМПИОНА: Николићу и Јовићу неће бити лако да у Софији осигурају позитиван резултат

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat