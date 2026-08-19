Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora uprkos ratnom stanju, što se ocenjuje kao dosad najveći unutardržavni politički izazov za predsednika Volodimira Zelenskog od početka rata u Ukrajini.

Fedorovljev poziv dolazi nakon što je parlament Ukrajine, u "krnjem" demokratskom postupku (predlog predsednika i glasanje u skupštini - koja se ne menja na izborima jer su izborni "zamrznuti" zbog ratnog stanja, kako predsednički, tako i parlamentarni) danas potvrdio izbor Jevgenija Hmare i Andreja Sibihe za ministra odbrane, odnosno ministra spoljnih poslova.

Ukrajinci su i danas izašli na ulice, ovoga puta zbog imenovanja Sibihe i Hmare, ali sa zahtevima za vraćanje demokratskih procesa, kao i Fedorova na mesto ministra odbrane. To je jedan u nizu protesta koji traju više od mesec dana nakon Fedorovljeve smene u julu. Foto: Roman PILIPEY/AFP/Profimedia

Smena i napetosti u vrhu

Fedorov je smenjen krajem jula nakon samo šest meseci na čelu ministarstva odbrane, a njegova smena podstakla je proteste širom zemlje. Predsednik Zelenski još nije komentarisao njegov poslednji istup.

Aktivisti koji su se okupili u Marijinskom parku u Kijevu, zahtevajući da Mihajlo Fedorov bude vraćen na mesto ministra odbrane Ukrajine, negativno su reagovali na vest o imenovanju Jevgenija Hmare za novog šefa Ministarstva odbrane.

Kako javlja dopisnik Ukrinforma sa lica mesta, demonstranti su počeli da uzvikuju:

– Sramota!

Dozens of protesters gathered outside Ukraine’s parliament demanding Fedorov’s reinstatement as defense minister.



The Rada delayed the start of its session until noon, while an MP said Zelensky had yet to submit a candidate for the post.https://t.co/eGciAb9UHM — KyivPost (@KyivPost) August 18, 2026

Istovremeno su udarali u bubnjeve

Nakon vesti o imenovanju Hmare za ministra odbrane, okupljeni su saopštili da za sada završavaju protest i pozvali građane da se danas u 19 časova okupe na Trgu Ivana Franka. Kako su naveli, planiraju da proteste održavaju svakog dana u isto vreme.

Demonstranti su poručili i da im je teško da to kažu, ali da bi funkcija ministra odbrane trebalo da pripadne nekom drugom.

– Veoma poštujemo Hmaru, ali vas molimo da se ne krijete iza njega – poručili su aktivisti.

Okupljeni su uzvikivali:

– Zahtevamo dijalog!

– Ne uništavajte našu budućnost!

– Dijalog, a ne tišina!

– Fedorov umesto Hmare!

– Narod je vlast!

– Ne vodite nas u poraz!

– Vlast znači odgovornost!

Demonstranti su tvrdili i da ne postoji dijalog sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Neki od učesnika protesta nosili su transparente sa porukama:

– Vratite Fedorova!

– Protiv Hmare!

– Hvala za Drapatog, vratite Fedorova!

– Uništavanje Rusa nikada nije bilo tako snažno kao pod Fedorovom!

Kako je ranije objavljeno, Vrhovna rada Ukrajine je 14. jula prihvatila ostavku premijerke Julije Sviridenko. NJenom ostavkom automatski je prestao mandat cele vlade.

Predsednik Volodimir Zelenski potom je zadužio Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane i najavio da će, nakon završetka neophodnih zakonskih procedura, zatražiti od Vrhovne rade da podrži njegovu kandidaturu za tu funkciju.

U dogovoru sa Zelenskim, vlada je imenovala Hmaru i Andrija Sibihu za vršioce dužnosti ministara odbrane i spoljnih poslova.

Zelenski je 18. avgusta podneo Vrhovnoj radi predlog da Sibiha bude imenovan za ministra spoljnih poslova, a Hmara za ministra odbrane.

Vrhovna rada je 19. avgusta podržala predlog predsednika Ukrajine i imenovala Jevhena Hmaru za ministra odbrane.

(Ukrinform.net)

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