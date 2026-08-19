Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora uprkos ratnom stanju, što se ocenjuje kao dosad najveći unutardržavni politički izazov za predsednika Volodimira Zelenskog od početka rata u Ukrajini.

Fedorovljev poziv dolazi nakon što je parlament Ukrajine, u "krnjem" demokratskom postupku (predlog predsednika i glasanje u skupštini - koja se ne menja na izborima jer su izborni "zamrznuti" zbog ratnog stanja, kako predsednički, tako i parlamentarni) danas potvrdio izbor Jevgenija Hmare i Andreja Sibihe za ministra odbrane, odnosno ministra spoljnih poslova.

Ukrajinci su i danas izašli na ulice, ovoga puta zbog imenovanja Sibihe i Hmare, ali sa zahtevima za vraćanje demokratskih procesa, kao i Fedorova na mesto ministra odbrane. To je jedan u nizu protesta koji traju više od mesec dana nakon Fedorovljeve smene u julu.

Foto: Roman PILIPEY/AFP/Profimedia

 

Smena i napetosti u vrhu

Fedorov je smenjen krajem jula nakon samo šest meseci na čelu ministarstva odbrane, a njegova smena podstakla je proteste širom zemlje. Predsednik Zelenski još nije komentarisao njegov poslednji istup.

Aktivisti koji su se okupili u Marijinskom parku u Kijevu, zahtevajući da Mihajlo Fedorov bude vraćen na mesto ministra odbrane Ukrajine, negativno su reagovali na vest o imenovanju Jevgenija Hmare za novog šefa Ministarstva odbrane.

Pročitajte još

"Alfa" ministar odbrane:Ko je Hmara koji preuzima UKR vojsku

"Alfa" ministar odbrane:Ko je Hmara koji preuzima UKR vojsku

15:50

Ukrajinci na ulicama uz smenjenog Fedorova, Zelenski presekao

Ukrajinci na ulicama uz smenjenog Fedorova, Zelenski presekao

16:33

"Mnogima sam smetao" Fedorov progovorio posle smene

"Mnogima sam smetao" Fedorov progovorio posle smene

22:04

Ko je Jevgenij Hmara, novi ministar odbrane Ukrajine?

Ko je Jevgenij Hmara, novi ministar odbrane Ukrajine?

15:30

Kako javlja dopisnik Ukrinforma sa lica mesta, demonstranti su počeli da uzvikuju:

– Sramota!

 

 

Istovremeno su udarali u bubnjeve

Nakon vesti o imenovanju Hmare za ministra odbrane, okupljeni su saopštili da za sada završavaju protest i pozvali građane da se danas u 19 časova okupe na Trgu Ivana Franka. Kako su naveli, planiraju da proteste održavaju svakog dana u isto vreme.

Demonstranti su poručili i da im je teško da to kažu, ali da bi funkcija ministra odbrane trebalo da pripadne nekom drugom.

– Veoma poštujemo Hmaru, ali vas molimo da se ne krijete iza njega – poručili su aktivisti.

Okupljeni su uzvikivali:

– Zahtevamo dijalog!

– Ne uništavajte našu budućnost!

– Dijalog, a ne tišina!

 

 

– Fedorov umesto Hmare!

– Narod je vlast!

– Ne vodite nas u poraz!

– Vlast znači odgovornost!

Demonstranti su tvrdili i da ne postoji dijalog sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Neki od učesnika protesta nosili su transparente sa porukama:

– Vratite Fedorova!

– Protiv Hmare!

– Hvala za Drapatog, vratite Fedorova!

– Uništavanje Rusa nikada nije bilo tako snažno kao pod Fedorovom!

 

 

Kako je ranije objavljeno, Vrhovna rada Ukrajine je 14. jula prihvatila ostavku premijerke Julije Sviridenko. NJenom ostavkom automatski je prestao mandat cele vlade.

Predsednik Volodimir Zelenski potom je zadužio Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane i najavio da će, nakon završetka neophodnih zakonskih procedura, zatražiti od Vrhovne rade da podrži njegovu kandidaturu za tu funkciju.

U dogovoru sa Zelenskim, vlada je imenovala Hmaru i Andrija Sibihu za vršioce dužnosti ministara odbrane i spoljnih poslova.

Zelenski je 18. avgusta podneo Vrhovnoj radi predlog da Sibiha bude imenovan za ministra spoljnih poslova, a Hmara za ministra odbrane.

Vrhovna rada je 19. avgusta podržala predlog predsednika Ukrajine i imenovala Jevhena Hmaru za ministra odbrane.

(Ukrinform.net)

"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani
Sport

"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani

RIJERA OTVORIO DUŠU PRED VIKTORIJU: "Videćete drugačiju Zvezdu, ne mogu da garantujem trofeje"
Sport

RIJERA OTVORIO DUŠU PRED VIKTORIJU: "Videćete drugačiju Zvezdu, ne mogu da garantujem trofeje"

BONUS VIDEO

#Volodimir Zelenski #Volodimir Zelenski vesti #Volodimir Zelenski vesti 2026 #Volodimir Zelenski najnovije vesti #Volodimir Zelenski najnovije vesti 2026 #Mihail Fedorov #Mihail Fedorov vesti #Mihail Fedorov njanovije vesti #Mihail Fedorov 2026 #Mihail Fedorov najnovije vesti 2026 #Mihail Fedorov vesti 2026 #Jevgenij Hmara #Jevgenij Hmara najnovije vesti #Jevgenij Hmara 2026 #Jevgenij Hmara vesti #rat u Ukrajini #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini broj poginulih #rat u ukrajini vesti #rat u Ukrajini najnovije vesti 2026
Komentari 0
РУЖИЦА И ЖИВИ И СПАВА НА ГРОБЉУ Потресно: Жена од 61 године, из Каћа, проживљава најтеже дане (ФОТО)

RUŽICA I ŽIVI I SPAVA NA GROBLJU Potresno: Žena od 61 godine, iz Kaća, proživljava najteže dane (FOTO)