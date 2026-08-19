Dejvid Morens, koji je tokom pandemije radio pod Faučijem kao visoki zvaničnik Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID), izjasnio se krivim po optužnici za zaveru tokom ročišta pred saveznim sudom u Grinbelu, u saveznoj državi Merilend.

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Morens (78) optužen je u aprilu za dela povezana sa, kako su tužioci naveli, pokušajem da se spreče zahtevi za pristup javnim dokumentima koje je agencija počela da prima u aprilu 2020. godine, a koji su se odnosili na grantove za istraživanje kovida 19.

Preti mu kazna do pet godina zatvora, a izricanje presude zakazano je za 12. novembar, prenosi Reuters.

- Time što je danas priznao krivicu, dr Morens je preuzeo odgovornost za ono što je učinio i nastaviće da je preuzima - rekao je njegov advokat Timoti Belevic u saopštenju.

NJegovo priznanje krivice usledilo je nakon što se Fauči prošlog meseca pojavio pred senatskim odborom i više puta pozvao na svoje pravo da ne svedoči protiv sebe (Peti amandman). Tom prilikom optužio je republikanskog senatora Renda Pola iz Kentakija, svog dugogodišnjeg protivnika, da vodi "neuračunljivu" kampanju sa ciljem da ga pošalje u zatvor.

David ‌Morens, a former adviser to infectious disease expert Anthony Fauci, pleaded guilty to conspiring to evade public records laws and conceal government documents related to grant research funding and the COVID-19 pandemic https://t.co/YwfJkqDbHC — Reuters (@Reuters) August 19, 2026

Poreklo kovida 19 i dalje nije definitivno utvrđeno

FBI je 2023. godine saopštio da je curenje virusa iz laboratorije u Vuhanu verovatno izazvalo pandemiju, što je Kina odbacila kao tvrdnju "bez ikakvog kredibiliteta". CIA je u januaru 2025. ocenila da je curenje iz laboratorije verovatno, ali sa "niskim stepenom pouzdanosti". Istovremeno, četiri druge američke obaveštajne agencije i Nacionalni obaveštajni savet smatraju da je virus najverovatnije nastao prirodnim putem, prenosom sa životinje.

Povodom Morensovog priznanja krivice oglasio se i direktor FBI Keš Patel.

After an FBI investigation with our DOJ partners, Dr. Fauci’s associate, David Morens, just pleaded guilty to conspiracy in a scheme to avoid FOIA requests and the Federal Records Act connected to COVID-19 research grants.



The FBI uncovered that Morens, Co-Conspirator 1,… pic.twitter.com/IR7TCUm10m — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 18, 2026

Tužioci su naveli da se Morensovo priznanje krivice odnosi na odluku Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) da obustavi finansiranje istraživačkog granta koji se odnosio na koronaviruse slepih miševa, nakon tvrdnji da je kovid 19 nastao u laboratoriji u Vuhanu. Laboratorija u Kini dobila je deo sredstava putem podgranta od kompanije koja je prvobitno dobila grant.

Prema navodima tužilaca, Morens je obećao da će pomoći u obnovi granta za istraživanje koronavirusa slepih miševa i suprotstaviti se tvrdnjama da je kovid 19 „iscureo“ iz laboratorije.

Morens i drugi su, očekujući da bi njihova komunikacija mogla biti zatražena putem zahteva na osnovu Zakona o slobodi informacija (FOIA), dogovorili da međusobno komuniciraju preko Morensove privatne imejl adrese umesto službene adrese vlade.

(Reuters)

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