Književnica Vedrana Rudan preminula je 18. avgusta posle dvogodišnje borbe sa teškom bolešću. Vest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije u Hrvatskoj i regionu, a među brojnim oproštajima, posebno se izdvojila objava hrvatskog teologa Gorana Šarića.

Šarić se prisetio susreta sa Vedranom

Goran Šarić je podelio lično sećanje na književnicu sa kojom je odrastao u istom riječkom naselju. Foto: V. Danilov

- Prvih 20 godina života proveo sam samo nekoliko metara od kuće Vedrane Rudan. Imam najlepše uspomene na taj kraj. Sećam je se iz detinjstva kao oštrog kritičara mnogih negativnih pojava u društvu. Ponekad je bila previše gruba, netaktična i vulgarna, ali najčešće u pravu - napisao je.

Šarić je naveo da je Rudan živela u blizini jedne od najpoznatijih riječkih crkava, one na Trsatu, ali da nije verovala u Boga. Prisetio se i jedne njihove anegdote.

Foto: ATA images/Zorana Mandić

- Jednom, dok smo stajali u njenom dvorištu, rekao sam joj: "U Srbiji me stalno pitaju za tebe." Ona je spremno odgovorila: "Nikada me ne pitaju za tebe." To je bila Vedrana Rudan. I kako joj neko može zameriti?

"Žao mi je što nije verovala u Boga"

Dodao je da mu je žao što nije delila njegova verska uverenja.

- Žao mi je što nije verovala u Boga, iako je živela usred "hrvatskog Nazareta", odmah pored svetišta Gospe Trsatske, jedne od najlepših crkava na svetu. Međutim, svestan sam da smo mi hrišćani, i sveštenici i laici, prečesto antireklama za Hrista. Nadam se da se pred sam kraj konačno pomirila sa Kraljem vekova, onim u kome sve živi - zaključio je Šarić.

Da podsetimo, poslednji oproštaj od Vedrane Rudać će biti organizovan u najužem porodičnom krugu, što je bila njena želja, koju će porodica poštovati. Zbog njene želje za privatnošću, mesto i vreme poslednjeg oproštaja neće biti objavljeni.

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