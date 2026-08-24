Pevačica Zejna Murkić ponovo je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je podelila svoje najnovije provokativne fotografije u kupaćem kostimu.
Atraktivna pevačica pozirala je u vodi u upečatljivom bikiniju, pokazavši izvajanu figuru.
Naime, Zejna bez ustručavanja prihvata savete i rado uči od starijih i iskusnijih koleginica sa muzičke scene.
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Kada su je jednom prilikom mediji upitali da li ispod elegantne toalete koju je prošetala na crvenom tepihu uopšte ima donji veš, ona je potpuno otvoreno i bez oklevanja priznala:
- Ovoga puta na sebi imam gaćice, ali i brushalter. Nemam ni steznik. Smršala sam. Mene je Neda Ukraden naučila da nosim samo čarape bez gaćica. Ona je žena zmaj. Jednom prilikom kada smo ona i ja bile zajedno u garderobi pred snimanje emisije, pokazala mi je kako ona na uske haljine nosi samo grilonke bez gaćica, i onda nema šta da se ocrtava. Hvala Nedi što mi je pokazala da može da se nosi haljina bez gaćica, i što može mnogo atraktivnije da se izgleda na sceni - iskrena je bila Zejna.
(Blic)